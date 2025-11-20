Kartal'da ‘Kasım Ayına Yakışan Şarkılar’ Dinleyenlere Müzik Ziyafeti Yaşattı

  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şef Adnan Koç yönetimindeki koro adeta kulakların pasını sildi. ‘Kasım Ayına Yakışan Şarkılar’ adıyla düzenlenen konsere Kartallı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği gecede Türk Sanat Musikisinin dillere pelesenk olmuş pek çok eseri hem solo hem de koro performansları ile seslendirildi. Salonun tamamen dolduğu ve yaklaşık 2 saat boyunca devam eden konser tam bir müzik ziyafetine dönüştü

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserin ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sanata ve sanatçıya verdiği değerin önemine değindi. Sanata her daim destek verdiklerini belirterek emek veren tüm sanatçılara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Başkan Yardımcı Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, Kartal Gençlik Meclisi Başkanı Av. Mecit Gedikoğlu ile birlikte şef Adnan Koç ve Mukkades İpek’e plaket ve çiçek takdim etti.

Adnan Koç Müzik Topluluğu Başkanı Mukkades İpek de hem sanata hem de konserin gerçekleşmesine destek veren Kartal Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Başkan Yardımcısı Adem Uçar’a teşekkür etti.

