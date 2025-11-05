Kartal’da ‘Kızılay Haftası’ Öğrenci Etkinliği ile Kutlandı

Kartal’da Kızılay Haftası, minik öğrencilerin anlamlı gösterileriyle kutlandı. Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği etkinlik, Türk Kızılay’ın katkılarıyla Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Programa Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel ile Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği koro performansıyla başladı. Ardından dev ekranda Kızılay’ın kuruluşundan günümüze uzanan insani çalışmaları anlatan video izlendi.

Günün en dikkat çekici bölümü, öğrenci drama gösterileri oldu. Çocuklar, 1868’de Kızılay’ın kuruluşu, Atatürk’ün kuruma “Türk Kızılay” adını verdiği 1935 yılı ve 1939 Erzincan Depremi gibi tarihsel dönüm noktalarını sahneleyerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlandırdı. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran performanslar büyük alkış aldı.

Okul bahçesinde hazırlanan stantlarda ise, Kızılay’ın afetlerden savaş dönemlerine kadar yürüttüğü çalışmalar öğrenciler tarafından anlatıldı. Katılımcılar, miniklerin hazırladığı sunumları ilgiyle gezdi. Etkinlik süresince dayanışma, merhamet ve insanlık değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik, hem eğitici hem de duygusal anlara sahne olurken, Kartal Belediyesi temsilcileri ile protokol üyeleri, miniklerin Kızılay bilincini yaşatmaya yönelik çabaları için kendilerine teşekkür etti.