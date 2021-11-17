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Kartal’da “Koruyucu Aile” Konusuna Işık Tutacak Konferans

Kartal’da “Koruyucu Aile” Konusuna Işık Tutacak Konferans

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda Kadın ve Aile Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, koruyucu aile olmak isteyen ya da koruyucu ailelik ile alakalı soru işaretlerine cevap bulmak isteyen birey ve aileler için önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan konferans; “Koruyucu ailelik, çocuk evlerinde bulunan ve koruma altında olan çocuklar ile 18 yaş üstü koruma altında olan gençler” konularına ışık tutacak.

Koruyucu aile olmanın koşulları, koruyucu aile olmak isteyen kişi ve ailelerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar, koruyucu ailelik öncesi bürokratik süreç ve devamı, konuya ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve birçok farklı başlık, Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar’ın konuşmacılığını yapacağı konferansta ele alınacak. Katılımcıların koruyucu aile kavramı ile alakalı pek çok açıdan aydınlatılacağı konferansta Simay Bülbül Sarıpınar, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan konferans 18 Kasım Perşembe günü, saat 13.30’da başlayacak.

“Mutlu Bir Kent İçin Ön Koşul, Mutlu Kadınlar ve Mutlu Çocuklardır”

Kadın ve çocukların yaşadığı sorunları görülebilir kılıp yerel yönetim olarak yapılabilecek her türlü çalışma, proje ve hizmet ile kadın ve çocukları desteklemek amacı ile Kadın ve Aile Müdürlüğü’nü kurduklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “18 Kasım’da önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Koruyucu Aile kavramını ele alacağız. Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar, bu konuda bizleri aydınlatacak. Kartal Belediyesi olarak iyi biliyoruz ki herkesin mutlu olduğu bir kent için, önce kadın ve çocukların mutlu olduğu bir kent yaratmamız gerekir. 18 Kasım’da tüm komşularımızı konferansımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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