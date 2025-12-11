  1. Anasayfa
Kartal'da kreş öğrencilerinden örnek demokrasi davranışı

Kartal'da kreş öğrencilerinden örnek demokrasi davranışı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nde örnek teşkil edecek anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında yapılan toplantıda, günün anlam ve önemi vurgulandı. Bu anlamlı haftaya dikkat çekmek isteyen çocuklar özenle hazırladıkları pankart ve resimler ile meclis salonuna girerek demokrasinin işlediği en önemli yerlerden biri olan meclis koltuklarına mesajlarını yerleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyan kreş öğrencileri daha sonra öğretmenlerinin de yardımıyla seçim gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan oylamaya katılan çocukları Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç yalnız bırakmadı.

Meclis sıralarından tek tek söz alarak sınıf başkanlığı ve çocuk hakları ile ilgili seçimlerini açıklayan çocukları izleyenler arasında velileri de yer aldı. Yapılan sayımda çocuklar tercihlerini mutluluk hakları yönünde kullandı. Çocuk meclisinin bundan sonraki kararlarında bu tercihe göre kararlar alması benimsendi. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ise öğrencilerinin demokrasinin temel kavramlarını küçük yaştan itibaren öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

