Kartal'da Kreş Öğretmenlerine “İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesi Eğitimi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, İstanbul Kent Konseyi’nin katılımcı demokrasi anlayışı ve “İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımı ile oluşturduğu ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ Projesi kapsamında kreş öğretmenlerine yönelik bir eğitim düzenledi.

İstanbul’un her tarafından, çocuklar için daha iyi bir İstanbul’un yol haritasını onlarla birlikte oluşturmayı amaçlayan İstanbul Kent Konseyi’nin, İstanbul’u bir ‘Atölyeler Kenti’ ne dönüştüren ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ Projesi’ne Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü de destek verdi.

15 çocuk gelişim merkezi ile Türkiye’nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, Kreş Müdürlüğü’nün tüm çalışanları ile birlikte; projenin yaygınlaşması, farklı bölgelerden çok sayıda çocukla buluşması amacıyla zoom platformu üzerinden kreş öğretmenlerine yönelik çevrimiçi eğitimlerine başladı.

Proje kapsamında Kartal Belediyesi’nin iki kreş öğretmeni, eğitici eğitimini tamamlayarak 6 yaş öğretmenlerine zoom platformu üzerinden çevrimiçi eğitim verdi. Proje Şubat ayı boyunca uygulamalı olarak Kartal Belediyesi’nin tüm çocuk gelişim merkezlerinde hayata geçirilecek.

Çocuklar İstanbul Uzmanı Oluyor

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü 6 yaş grubu öğrencilerinin de paydaş olarak katıldığı çalışmada, proje için tasarlanmış ‘İstanbul Çocuklara Soruyor Atölyeleri’ ne program dâhilinde yer veriliyor.

6-14 yaş grubunu kapsayan projede, 2 saatlik keyifli atölyeler ile çocuklar birer ‘İstanbul Uzmanı’ oluyor, İstanbul’u mercek altına alarak ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriyor, sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönlerini belirliyor ve kendi çözüm önerilerini oluşturuyor.

Kısaca nasıl bir kentte yaşadıklarını umursayan çocuklar düzenlenen atölyelerde kendi gözlemleri, algıları, ihtiyaçları, hayalleri ile İstanbul’u bakıma alıyor, seslerini, sözlerini duyurarak İstanbul’un şekillenmesinde rol alıyor.