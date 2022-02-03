Kartal’da ‘Küçük Balık Denetimi’

İstanbul Valiliği’nin il genelinde yapılmasını istediği denetimler kapsamında Kartal’da ‘Standartlara uygun olmayan balık denetimi’ gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte semt pazarlarında kurulan balıkçı tezgâhlarının yanı sıra balıkçı olarak faaliyet gösteren işyerlerini denetledi.

Yapılan denetimlerde istavritte 13 santimetrenin, hamside ise 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen balıkların, satışı engellenerek tezgâhlardan kaldırıldı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği işlem yapılırken, hem İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hem de Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri özel ölçüm cetveli ile balıkların boylarını ölçtü, mevzuata aykırı durumları tutanak altına aldı.

Denetimler, ilçe genelinde ve semt pazarlarında rutin bir şekilde devam edecek.

Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, en çok tüketilen balıklardan istavritte 13, hamside ise 9 santimden küçük olanların satın alınmaması gerektiğini kaydetti.