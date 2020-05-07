Kartal'da kültür ve sanat etkinlikleri sosyal medyada

Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konserin moderatörlüğünü ise kendisi de Türk Halk Müziği sanatçısı olan Özgür Doğan üstlendi. Kartal’ın sevilen isimlerinden biri olan ve 10 yıl boyunca Kartal Belediye Meclisi üyeliği yapan sanatçı Taner Özdemir, sevilen pek çok türküyü, Kartallılar için seslendirdi. Kartallı vatandaşların sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yapılan yorumlarda, bu sıkıntılı günlerde söz konusu etkinliklerle hayatlarına bir süre de olsa renk geldiğini ve üzücü haberleri bir an olsun unuttuklarını ifade eden Kartallı vatandaşlar, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; Koronavirüs ile her alanda büyük bir mücadele örneği veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, kültürel ve sanatsal etkinlikleri de unutmayarak, sosyal medya aracılığıyla evlerine kadar ulaştırdığı için teşekkür etti.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan etkinlikleri takip etmek isteyen Kartallı vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin İnstagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınları izleyebilir.