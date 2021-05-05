Kartal'da mahalle bazlı asfalt çalışmaları devam ediyor

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacı ile ülke genelinde uygulanan ‘tam kapanma’ sürecini fırsat bilerek ilçedeki cadde ve sokakları yepyeni görünümlerine kavuşturan Kartal Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına bu kez Esentepe Mahallesi ile devam ediyor. Mahalle bazlı asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere sahaya giden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de teknik ekipten son durum ile alakalı bilgi aldı.

Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki bozuk yolları onarmaya, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışması kapsamında şimdiye kadar; Havza, Şehit İbrahim Candemir, Titiz, Makam, Anılcan, Hava, Bahargülü ve Porsuk Sokaklar ile Tuna Caddesi’ndeki zeminler yenilenerek araç ve yaya trafiği için tehlike arz eden yamalı ve bozuk yollar asfaltlandı. Ekiplerin sokak sokak gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandığında Esentepe Mahallesi'nde toplam 2 bin 845 ton asfalt serimi yapılmış olacak.

Çalışmaları Başkan Yardımcıları ile birlikte yerinde takip eden Başkan Gökhan Yüksel, ilçeyi daha güzel ve yaşanılabilir hale getirebilmek için sokağa çıkma kısıtlamalarını ve tam kapanma sürecini değerlendirerek çalışmaları hızlandırıp ilçe geneline yaydıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri de dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, sorunların çözülmesi için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, Başkan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.