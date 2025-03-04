Kartal'da Maker Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

Kartal Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar’da, Maker Atölyelerinin serftika töreni gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilki tamamlanan Maker Atölyeleri ilk mezunları verdi.

4 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Maker Atölyelerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. 4 farklı branştan mezun olan 90 öğrencinin sertifikalarını aldığı törene; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, aileler ve atölyelere katılarak mezun olan öğrenciler katıldı.

Altı haftalık eğitimin ardından öğrencilere sertifikaları, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç tarafından verildi. Törende kısa bir konuşma yapan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar’da 1 yılı geride bıraktıklarını, 5 binden fazla çocuğun ziyaret ettiğini belirtti ve eğitimlere katılan öğrencilerin geleceğin mühendis adayları olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise eğitimleri özveriyle tamamlayarak sertifika alan tüm öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür ederek, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar’ın hayata geçmesinin önemine değinerek verilen eğitimler ile bunun kanıtlandığını söyledi. Geleceğin mühendislerinin yetişmesinde böyle merkezlerin olması gerektiğinin altını çizen Uçar, mühendis bakış açısının katılması ile gençler için önemli fırsatların oluştuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrenciler daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Maker Atölyelerinin 2. Dönemi Başladı

Toplam 90 öğrencinin mezun olduğu Maker Atölyeleri’nin 2. dönemi de aynı gün başladı ve 120 öğrenci eğitimlere başladı. Twin, 3D Printer, Lego ve Raspberry Pi olmak üzere 4 farklı branştan 6 hafta eğitim alarak mezun olan öğrenciler arasından eğitmenlerin belirlediği istekli ve yetenekli öğrencilerin maker orta seviye eğitimlerine alınacakları belirtildi.