Kartal'da metruk bina kalmayacak

Kartal Belediyesi, ilçenin 20 mahallesinde yaptığı incelemeler sonucu çevre ve güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk binaların tespit ve yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde son bir yılda tespiti yapılan 36 yapıdan 19’unun yıkımı gerçekleşti, 17 binanın yıkımı için ise çalışmalar devam ediyor.

Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için Kartal’da 2019 yılından beri gerçekleştirilen yoğun çalışmalar, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, toplam 36 metruk yapı tespit edildi. Şu ana kadar bu yapılardan; emniyet birimleri tarafından boş ve metruk durumda olduğu için belediyeye bildirilen 8 bina ve 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılmasına rağmen maliklerinin yıkımını gerçekleştirmediği 28 yapı içerisinden 19’unun yıkımı gerçekleştirildi. 17 binanın yıkımı için ise çalışmalar devam ediyor.

36 yapı içerisinde yer alan ve yıkım kararı verilen 19’uncu metruk yapının da yıkımı gerçekleştirilerek çevre ve vatandaşlar için daha güvenli bir ortam oluşturulmuş oldu.

“Ekiplerimizin büyük desteği ile riskli yapıların yıkım çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Karlıktepe Mahallesi içinde yaklaşık 4 yıldır metruk halde bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olan 19’uncu binanın yıkım çalışmalarında ekibini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gökhan Yüksel, ilçedeki metruk yapılarla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulunarak ilçede yürütülen yıkım çalışmalarının, halkın güvenliğini artırmaya yönelik oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Yüksel, “Bugün 19. metruk binamızı yıkıyoruz. Kartal’da toplamda 36 metruk yapı tespit ettik.

Bu binaların bir kısmı emniyet müdürlüğümüz tarafından bize iletildi, bir kısmı ekiplerimizin tespitiyle belirlendi, bir kısmı ise riskli yapı statüsüne girmesine rağmen sahipleri tarafından yıkılmayan yapılardan oluşuyordu.

Kartal’da hem metruk yapıların yıkımına hem de kentsel dönüşüm kapsamında riskli olup yıkılmayan yapıların yıkımına hız vererek devam ediyoruz.

İlçemizin güvenliği için riskli yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yıkımları komşularımızın fiziksel güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirmekle beraber aynı zamanda çevresel ve sosyal düzeni sağlamak açısından da önemle gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple ekip arkadaşlarımızın büyük desteği ile riskli yapıların yıkım çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Riskli ve metruk yapılar için hızlı müdahale

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal’ın muhtelif yerlerinde gerçekleşen yıkım işlemlerini planlı bir şekilde ve çevreye zarar vermeden sürdürüyor.

Yıkımlar sırasında çevre güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirler alınarak, işlemler titizlikle yürütülüyor. Geriye kalan metruk yapıların yıkımlarının da hızla tamamlanması için Kartal’ın 20 mahallesinde çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu kapsamlı çalışmalar, ilçe genelinde çevre güvenliğini sağlama ve huzurlu bir yaşam ortamı oluşturma noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.