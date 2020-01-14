Kartal'da miniklere özel farkındalık eğitimi

Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte farklı günlerde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere önce farkındalık eğitimi verildi, verilen eğitimin ardından da drama yöntemi ile görme engellilerin nasıl hissettiği ve bu konuda neler yapabilecekleri gösterildi.

Türkiye’de bir ilk olan ve sadece alerjik rahatsızlığı bulunan çocukların kabul edildiği Mevhibe İnönü Alerjik Çocuklar Kreşi’nde de gerçekleşen eğitimde, çocukların gözleri bantlandı. Bu sayede görme yetileri kısa bir süre engellenen çocuklara arkadaşları yardımcı olurken sırayla her çocuk, görme engelli bireylerin neler yaşadığını deneyimledi.

Engelli bireyler konusunda çocuklarda farkındalık yaratmak ve ileriki yaşlarda daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak isteyen Kartal Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren 15 kreşte eğitim alan çocuklara yönelik geliştirdiği eğitim programını, 5-6 yaş aralığındaki miniklerle gerçekleştirdi. Program kapsamına miniklere, engelliler ile ilgili hazırlanan iki çizgi film izletildi.

Eğitiminin ardından drama uygulamasına geçilerek çocukların görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklar konusunda empati kurmalarını sağlamak amacıyla, onlara, göz bantları dağıtıldı. Sırayla gözleri kapatılan çocuklara diğer arkadaşları yardımcı olmaya çalıştı. Söz konusu eğitimle çocuklara sokakta beyaz baston ile yürüyen engelli bireylere nasıl yardımcı olabilecekleri anlatıldı. Eğitimin son bölümünde ise çocuklar, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ ile ilgili duygu ve düşüncelerini boya kalemlerini kullanarak kâğıda yansıttı.

Kartal Belediyesi ailesi olarak engelli bireylerin sosyal yaşamda daha özgür bir şekilde var olabilmeleri amacıyla önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Bir yandan bu projeler üzerinde yoğunlaşırken, bir yandan da çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylere yönelik farkındalığını artıracak çalışmalarda bulunuyoruz. Bunun dışında kalan zamanlarda, kendileriyle birebir iletişim kuruyor, dirsek temasımızı sürdürüyoruz. Sadece görme engelli kardeşlerimiz için değil, Kartalımızda yaşayan ve herhangi bir engeli bulunan kardeşlerimiz için de Kartal’ı engelsiz bir kent yapma çalışmalarımız devam edecek. Bir yandan da farkındalık eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız engelli komşularımızın hayatlarını kolaylaştırırken, okullarda verdiğimiz eğitimlerle de zihinlerdeki engelleri kaldırmak.”