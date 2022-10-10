  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da MODFEST heyecanı

Kartal’da MODFEST heyecanı

Kartal’da MODFEST heyecanı

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen MODFEST 2022, Kartal Meydanı’nda yapıldı.

Modifiye araç tutkunlarının ikinci kez Kartal’da buluştuğu MODFEST 2022 renkli görüntülere sahne oldu.

280’den fazla modifiye edilmiş aracın yanı sıra devasa ses sistemleri, açık hava konserleri ve DJ performanslarının yer aldığı MODFEST 2022 büyük ilgi çekti.

Sabah saatlerinden itibaren alana giriş yapan otomobiller ile başlayan MODFEST 2022, akşam saatlerine kadar devam etti. Klasik otomobillerden, devasa ses sistemi olan bisiklete kadar pek çok değişik aracın yer aldığı MODFEST 2022 dans şovlarına da sahne oldu. Araç gruplarının tanıtımı ile başlayan programda

DJ performansları, müzik dinletileri, katılımcı grup ve derneklerin hediye çekilişinin yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de festivale renk kattı. Festival kapsamında; Rap sanatçısı Sayha Masiva, Mikrofonu Delirten Adam Mc Mito, DJ Eruin, Dodo, Fatih Tekin, Cankut ve Gizem Çelebi de yer aldı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik
Bakan duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başladı
Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı
Öldükten sonra dirilen hemşirenin anlattıkları tüyleri diken diken etti
Aşiret düğününde takı çılgınlığı! Davetliler birbiriyle yarıştı
Piyasalar allak bullak! İşte haftanın ilk gününde dolar ve altında son durum
Akdeniz'de keşif dalışı: İstilacı ve zehirli türlere bir yenisi daha eklendi!
Şekerin tadı kaçtı! Bir zam daha
Kiev'deki saldırıya canlı yayında yakalandılar! Dehşete düşüren kareler
Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt