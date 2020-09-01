Kartal’da Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtımı

Muharrem Ayı’nda gerçekleşen ‘Yas-ı Matem’ orucunun sona ermesi ile aşure lokması ikramı, korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyularak Kartal Cemevi’nde gerçekleştirildi. Aşure Günü dolayısı ile düzenlenen etkinliğe; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Aşurenin Anlamını ve Önemini Kavramak Gerekiyor”

Konuşmasında aşurenin temsil ettiği anlamların, toplumun birlik ve beraberliğine karşılık geldiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Muharrem Ayı’nı tamamladık. Bugün de aşureler dağıtılıyor. Aşurenin anlamını, önemini kavramak gerekiyor. Birçok çeşidinin bir araya gelip çok iyi bir tat vermesi, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesini, birlik ve beraberliği temsil ediyor. Bizler de istiyoruz ki aşurenin temsil ettik sembolik anlamlar hepimizde yaşayabilsin, toplumun her kesimi birbirini anlayabilsin, birbirini sevebilsin. İyi tatlar ortaya çıksın. Bugün de aşuremizi paylaşıyoruz. İnşallah tadımız hep aşure gibi olur. Birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman daim olur. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından aşure lokması dağıtımına geçildi ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek vatandaşlara Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler ikram edildi. Öte yandan, Kartal Belediyesi Temizlik İşleri şantiyesinde de belediye personeline yönelik aşure dağıtımı gerçekleştirildi.