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  4. 19 Ekim 2020 18:42

Kartal’da Muhtarlar Günü Kutlandı

Kartal’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen tören ile kutlandı. Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal’daki 20 mahallenin muhtarı ve Kartal Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Kartal’da Muhtarlar Günü Kutlandı
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Tören sırasında Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Coşar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında ayrıca bir de kahvaltılı toplantı organizasyonu gerçekleştirildi. Organizasyona; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı. Konuşma yapan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, muhtarları makamlarında ziyaret ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına tebriklerini iletti ve çiçek ile Kartal heykelciği takdim etti.

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