Kartal'da Muhtarlar Toplantısının 148’incisi Başkan Yüksel’in Öncülüğünde Gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen, katılımcı demokrasinin ve şeffaf yönetimin en güzel örneklerinden biri olan Muhtarlar Toplantısı’nın 148. buluşması, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında, Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçenin sorunlarının tespiti ve hızlı çözümü için her ayın ilk cumartesi günü mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu ay 148’incisi düzenlenen ve Mehmet Ali Büklü Parkı’ndaki Jüpiter Gezegen Kafe’nin ev sahipliği yaptığı buluşmaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’ın 20 mahallesinin muhtarları katıldı.

Toplantıda Kartal’ın muhtarları, mahallelerindeki sorun ve ihtiyaçları dile getirirken vatandaşların talep ve beklentilerini aktardı. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleşen toplantının devamında ilçenin sorunlarının çözüme kavuşması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

“Muhtarlarımızla Takım Halinde Çalışıyoruz”

Toplantı, Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasıyla başladı. “Belediyecilik bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası olarak gördüğümüz muhtarlarımız ile takım halinde çalışıyoruz.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni sezonda başlatılan asfalt çalışmaları, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen yabani otların temizlenmesi, yeni yapılacak olan parklar, kreş kayıt süreçleri, lise ve üniversite öğrencilerine verilen kurslar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Kartal’ın yaşam alanlarını zenginleştirmenin yanında, sosyal ve kültürel hayatın da canlanmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Yüksel, mahalleler arasında yapılacak olan su sporları müsabakaları, sanat akademisi ve satranç akademisi faaliyetleri, halk oyunlarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra; bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kartal Kitap Fuarı gibi Kartal Belediyesi’nin yaz sezonunda gerçekleştireceği kültür hizmetlerinden bahsetti.

Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi’nin Kaba İnşaatında Sona Gelindi

Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi’nin kaba inşaatında da sona gelindiğini ve planlanan sürede tamamlanarak birçok hizmetin bir arada verileceğini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, “Seçim dönemine girdiğimde, en çok konuştuğum projelerden biri de Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi’ydi. Çünkü 3 mahallenin hem kültür sanat alanındaki faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; hem de çocuk, genç ve kadınların eğitim alanındaki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, aynı zamanda taziye günlerinde insanların acılarını paylaşabileceğimiz bir ortam da yaratabilmek için bu projeyi hayata geçirmek önemliydi. Aslında toplumun her kesimi için kütüphanesiyle, eğitim alanlarıyla tiyatro ve sinema etkinliklerinin gerçekleşeceği kültür sanat merkeziyle bir yapı inşa ediyoruz. 40 yıllık bir zaman sonra 3 mahallenin ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı olacak. Ve kültür merkezimizin kaba inşaatında sona geldik, planlanan sürede komşularımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

“Bize Böyle Bir Belediye Gerçekten Var mı Diye Soruyorlar”

Başkan Yüksel’den sonra ilk konuşmacı olarak mikrofonu alan Soğanlık Orta Mahallesi Muhtarı Salim Coşar, muhtarlar buluşmasının katılımcı demokrasi adına bütün yerel yönetimler için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirterek tüm muhtarlar adına teşekkür etti.

“Biz belediyenin hizmetlerini birçok yerde de anlatıyoruz. Bize -böyle bir belediye gerçekten var mı?- diye soruyorlar.” diyen Coşar, bu durumdan gurur duyduklarını belirtti.

Toplantının devamında mahalle muhtarları tek tek söz alarak, mahalleleri ile ilgili talepleri sıraladı. Başkan Gökhan Yüksel ve yetkililer, muhtarların mahalleri ile ilgili sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalar ile ilgili notlar aldı.