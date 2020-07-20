  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 20 Temmuz 2020 11:52

Kartal’da nikâhlar artık açık havada kıyılıyor

Korona virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle, Kartal’da nikâhlar artık Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin bahçesinde açık havada kıyılıyor.

Kartal’da nikâhlar artık açık havada kıyılıyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kartal Belediyesi Nikâh Salonu’nda içinde bulunduğu kültür merkezinin geniş bahçesine kurulan sahnede, genç çiftler evliliğe ilk adımı atarken, davetliler de fiziksel mesafe kurallarına daha rahat uyabiliyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle nikâhı ertelenen, uygun salon bulmakta zorlanan ve en çok da yakınlarını riske atmak istemeyen çiftlerin taleplerini dikkat alan Kartal Belediyesi, açık havada nikâh törenleri düzenlemeye başladı. İstanbul’un güzel ve ulaşımı en rahat noktalarından biri olan Kartal/ Pendik arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin bahçesi artık açık hava nikâh salonu olarak kullanılıyor. Kültür merkezinin içinde faaliyet gösteren Kartal Belediyesi Evlendirme Salonu bu nedenle boş kalırken, salonun önündeki geniş bahçeye sahne ve ses sistemi kuruldu. Özellikle hafta sonu yarım saat arayla nikâh törenlerinin düzenlendiği bahçede yine Kartal Belediyesi tarafından takı törenleri için açık havada iki ayrı bölge oluşturuldu. Gölgeliklerin ve dev şemsiyelerin yerleştirildiği bahçede yalnızca o saat dilimindeki nikâha davetli olanlar bahçeye alınırken, biten nikâh törenlerinin davetlileri tören alanından takı alanına kolaylıkla geçiş yapabildi. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikâh törenlerinde bahçenin genişliği nedeniyle fiziksel mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Kültür Merkezinin önündeki geniş bahçenin sadece bir kanadının kullanıldığı nikâh törenleri yaz boyunca devam edecek.

 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal , kartal belediyesi , gökhan yüksel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM