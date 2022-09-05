  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri ve okulların daha temiz olması için dezenfekte, ot biçme, temizlik ve yıkama hizmeti verdi. Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ise temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra; boya badana işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri, oyun alanları bahçe duvarları, oyun ve spor aletleri ve oturma bankları temizlik ekipleri tarafından tazyikli su ile yıkandı. Ekipler bu şekilde çalışarak okul bahçelerini baştan aşağı tertemiz hale getirdi ve okulların daha hijyenik bir ortama kavuşmasını sağladı. Eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda bir başka ekip de okulların içinde dezenfekte işlemi gerçekleştirerek sınıfları ve ortak kullanım alanlarını virüs, mikrop ve bakterilerden arındırdı.

Özellikle hafta sonu yoğun mesai yapan temizlik ekipleri, okulların bahçelerinde de ot biçerek temizlik ve bakım hizmeti verdi. Çocukların oyun alanlarını süpürerek toz ve otlardan arındıran ekipler, gün boyu süren çalışmalarını farklı okullarda gerçekleştirdi.

Öte yandan Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde de dezenfekte, ot biçme, temizlik ve yıkama hizmetinin yanında, boya badana işlemleri yapıldı. Ekipler hummalı bir çalışma ile kreşlerin iç ve dış cephe boya ve tadilat işlerini gerçekleştirerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kendisine küfür eden adama attığı tokat hayatını kararttı
Kız Kulesi’nin ''kayıp'' kubbesinin izi bulundu
Diyanet'ten şimdi de vadesiz hesap çıkışı: ''Vadesiz hesap uygun değildir!''
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı, Eylül 2022 kira zam oranı belli oldu
Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi!
ENAG, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
LPG'ye indirim, benzin ve motorine çifte zam geliyor
Kılıçdaroğlu: ''Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı israf müzesi yapacağız!''
TÜİK Ağustos 2022 tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı! Eyvah ki ne eyvah!