Kartal'da pedallar doğa için döndü

Kartal Belediyesi, sürdürebilir çevre ve iklim hedefine katkı sağlamak amacıyla Dünya Bisiklet Günü’nde Kartallı doğaseverleri ile bir araya getirdi. Çevreye yönelik farkındalık yaratmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla ‘Atıklar Geri Pedallar İleri Dönsün’ sloganıyla yapılan etkinlikte doğaseverler Kartal Sahili boyunca pedal çevirdi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, kendi bisikletleri ile Kartal Vapur İskelesinde toplanan doğaseverler Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in start çanını çalması ile sahil kordonu boyunca pedal çevirmeye başladı. Sahilin tadını çıkaran vatandaşlar tarafından alkışlar ve tezahuratlarla desteklenen doğaseverler, 7’den 70’e Kartal sahilinin gün batımı manzarası eşliğinde Kartal Belediyesi Dragos Su Sporlarına Merkezi’ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve İspidos, Bisikletler Derneği, Velesbist, Zincir Kıran Kadınlar Derneği ile bisiklet derneklerinin gönüllüleri eşlik etti. Etkinliğin devamında Kartal Sahil’de bulunan amfi de “Sade Kaave” isimli müzik grubunun akustik konseri ile katılımcılar Marmara Denizi’ne karşı söylenen şarkılara eşlik etti.

Her Pedal Temiz Bir Hava İçin

Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün burada 7’den 70’e tüm bisiklet sürücülerimizle beraber bir farkındalık sürüşü gerçekleştirdik. Hem bisiklet dernekleri hem bizim çağrı yaptığımız doğaseverler ile beraber bisiklet sürdük. Bisiklet yollarının sayısı ve güvenlik şartları arttığında doğaya ve çevreye çok büyük katkı olacak. Bugün bu güzel etkinlikte bizimle pedal çeviren tüm komşularımıza teşekkür ediyor, tüm bisiklet severlerin Dünya Bisiklet Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kuradan Mutluluk Çıktı

Konser sonrası yapılan kura çekiminde ise katılımcılara sürpriz hediyeler takdim edildi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr.Dilek Kars, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Serkan Taş ile Basın Yayın Müdürü Coşku Bozduman tarafından çekilen kuralar sonucunda, ismi çıkan talihli katılımcılardan biri 1 adet bisiklet, üç kişi de çift kişilik Soner Sarıkabadayı konser biletine sahip olma şansını yakaladı. Havanın kararmasıyla son bulan etkinliğe katılım sağlayan doğaseverler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ekibine kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Çevre Haftası Kartal’da Dolu Dolu Kutlanacak

Kartal Belediyesi tarafından çevre haftası kapsamında yapılacak olan etkinlikler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde saat 11:00’de Kartal Meydanı’nda başlayacak, 7 Haziran Cuma saat 10:00’da Aydos Orman temizliği ile devam edecek. 8 HaziranCumartesi saat 15:00’de ise Kartal Sahili’nde dalgıçlar eşliğinde deniz temizliği ile son bulacak.