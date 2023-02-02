Kartal'da Popüler Müzik Korosu’ndan Unutulmaz Musiki Konseri

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir musiki konseri düzenlendi. Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği tarafından hazırlanan konserde, Şef Murat Akçay yönetimindeki Popüler Müzik Korosu birbirinden güzel nostaljik eserleri seslendirdi.

Kartallı müzik tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Şef Murat Akçay'ın yönetimindeki koro gece boyunca Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin güzide eserlerini seslendirdi. Şarkılar tüm salonla birlikte hep bir ağızdan söylendi.

Şef Murat Akçay yönetiminde “Popüler Müzik Korosu” konserini dinleyen Kartallılar, sanatçılara sık sık alkışlarıyla destek verdi.

Konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi İlker Bakıoğlu, Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin, Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği Başkanı Vedat Özbaş ve Kartallı sanatseverler katıldı.

Konserde Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin, konseri gerçekleştiren Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği ve Popüler Müzik Korosu'na teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.