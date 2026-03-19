  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  Kartal'da Ramazan: Dayanışma, Paylaşma ve Komşuluk Bağlarının Güçlendiği Bir Ay

Güncelleme:

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin dört bir yanında kurduğu iftar sofraları, sosyal destek çalışmaları ve kültürel etkinliklerle dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, sosyal belediyecilik anlayışı Kartal’ın tüm mahallelerinde hissedildi.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Kartal Belediyesi Aşevi ve Gıda Bankası, Ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma temposuna sahne oldu. Modern ve hijyenik koşullarda hazırlanan sahur ve iftar yemekleri, uzman ekipler tarafından porsiyonlanıp vakumlanarak el değmeden paketlendi. Hazırlanan binlerce kişilik sıcak yemek, ihtiyaç noktalarına ulaştırılarak paylaşma ruhu geniş kitlelere taşındı.

İftar ve Sahur Sofralarında Buluşma

Koşuyolu Kalp Hastanesi otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi’nde kurulan sabit iftar ve sahur noktaları, dayanışmanın en somut örneklerinden biri oldu. Özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve iftar vaktinde evine yetişemeyen vatandaşlar için kurulan bu alanlarda, her gün sıcak yemek ikramı yapıldı. Başkan Gökhan Yüksel’in de katıldığı programlarda, Kartallılar aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Organik Etkinlik Çadırında Toplumsal Buluşmalar

Ramazan ayı boyunca kurulan Organik Etkinlik Çadırı, ilçenin sosyal yaşamına önemli katkı sundu. Esnaf odalarından sivil toplum kuruluşlarına, spor kulüplerinden şehit ve gazi ailelerine kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen iftar programlarında, farklı kesimler aynı sofrada bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalar, toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Ulaşım Noktalarında İkram Hizmeti

İftar saatinde yolda olan vatandaşlar için Metro ve Marmaray istasyonlarında mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba ve iftariyelik paketler dağıtıldı. Yoğun noktalarda gerçekleştirilen bu uygulama, özellikle iş çıkışında evine yetişemeyen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gıda Bankası ile Hanelere Destek

Kartal Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik desteklerini Ramazan ayında da sürdürdü. 20 mahallede planlı şekilde gerçekleştirilen gıda kolisi dağıtımları kapsamında, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Böylece Ramazan’ın bereketi Kartal’daki hanelere taşındı.

Kültürel Etkinlikler ve İnanç Turları Düzenlendi

Ramazan ayı, düzenlenen inanç turları ve kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi. Vatandaşlar, belediye tarafından organize edilen gezilerle İstanbul’un önemli manevi mekânlarını ziyaret etti. Çocuklar için düzenlenen Karagöz-Hacivat gösterileri, orta oyunları ve sinema etkinlikleri ise Ramazan’ın kültürel mirasını yeni nesillerle buluşturdu.

Başkan Gökhan Yüksel’den Bayram Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayı boyunca ortaya konulan dayanışma ruhunun bayramda da devam edeceğini belirterek, “Ramazan’ın bereketini paylaştığımız komşularımızın bayramı huzur içinde geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Bayram süresince de tüm birimlerimiz ve nöbetçi personelimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm komşularımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
