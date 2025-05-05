  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Riskli Yapıların Dönüşümü Devam Ediyor

Kartal’da Riskli Yapıların Dönüşümü Devam Ediyor

Kartal’da Riskli Yapıların Dönüşümü Devam Ediyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların tespitine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bugüne kadar gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları sayesinde 120 bine yakın vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamaya başladığını belirterek, ilçede depreme hazırlık çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Kartal Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Deprem öncesi riskli yapıların tespiti ve dönüşümü kapsamında yoğun bir çalışma yürütülürken, deprem sonrasına hazırlık amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda arama kurtarma eğitimleri hız kazandı.

İlçede, 2009 yılından bu yana yaklaşık 120 bin vatandaşın yaşadığı konutlar güvenli hale getirildi. Kartal, İstanbul genelinde yapı stoku açısından dönüşümde öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor. Bu çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortaklaşa yürütülüyor.

İBB ile kentsel dönüşüm işbirliği

Kartal Belediyesi, kentsel dayanıklılığı artırma ve deprem riskini azaltma hedefi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli bir şekilde risk değerlendirme çalışmaları yapıyor. Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesi, diğer tabiri ile PERA yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde D ve E sınıfı olarak belirlenen binalar için riskli yapı raporları hazırlanıyor ve Kartal Belediyesi iştirak şirketi KARYAPSAN A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binaların yıkım işlemleri de hızla devam ediyor.

Öte yandan Kartal Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile geliştirdiği Microwave Tomography teknolojisiyle bina dayanıklılık ölçümlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapma çalışmalarına da devam ediyor. Bu yenilikçi teknoloji, vatandaşlar için güvenli ve hızlı sonuçlar sunmayı hedefliyor.

KİPTAŞ ile etkin işbirliği…

Kartal Belediyesi'nin afet riskini azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmaları, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. İlçede, KİPTAŞ ile imzalanan protokoller çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılan Metem Birlik Sitesi ve KAPER Sitesi gibi projelerde de inşai faaliyetler hızla devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalar, Kartal halkının daha güvenli bir geleceğe adım atmasını sağlayacak.

Kartal Arama-Kurtarma ekibi İstanbul genelinde ilk 3’e girdi

Kartal Belediyesi’nin deprem sonrasına yönelik hazırlıkları da Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde sürüyor. AFAD’ın ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Arama-Kurtarma Ekibi ile Kartal Belediyesi, İstanbul’daki ağır akreditasyona sahip ilk üç kurumdan biri oldu. Ekip, ilçede meydana gelebilecek olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Gökhan Yüksel: “Hedefimiz Kartal’da riski en aza indirmek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki kentsel dönüşüm ve afet hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kartal’ın, İstanbul’da depreme hazırlık konusunda örnek ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti;

“Kartal olarak, İstanbul’da yaşanabilecek olası bir depreme karşı hazırlıkta çok ciddi bir mesafe katettik. Bugüne kadar 120 bine yakın vatandaşımızın yaşadığı riskli yapıları dönüştürerek onları güvenli konutlara kavuşturduk. Biz, dönüşüm çalışmalarını sadece bir inşaat faaliyeti olarak görmüyoruz; bu süreç, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama, sevdiklerimizi yaşatabilme mücadelesidir. Hedefimiz, ilçemizdeki tüm riskli yapıları yenileyerek olası bir depremde kayıpları en aza indirmek.

“Sadece binaları yenilemiyor, toplumumuzu afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz”

Dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak, sosyal dayanışma içinde ilerliyoruz. Ayrıca sadece binaları yenilemiyor, toplumumuzu afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Kartal Belediyesi gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibimizin, AFAD tarafından ağır seviye akredite edilmesi, bu alanda geldiğimiz seviyeyi gösteriyor. Bu ekip, afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesine sahip.”

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallılara çağrı

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının sonunda Kartallılara seslenerek deprem bilinci ve bireysel hazırlık çağrısında bulundu. Başkan Yüksel çağrısında şunları dile getirdi;

“Sevgili Kartallılar, hepimizin bildiği gibi İstanbul ciddi bir deprem riski altında. Bu gerçeği görmezden gelmeden, her birimizin bireysel ve toplumsal olarak hazırlıklı olması gerekiyor. Lütfen yaşadığınız binaların güvenliğini sorgulayın, uzmanlardan destek alın. Acil durum çantalarınızı hazırlayın, ailelerinizle acil durum planları yapın. Deprem öncesinde atacağımız her küçük adım, hayatlarımızı kurtarabilir.

Kartal Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi tüm gücümüzle yapıyoruz; ancak afetlere karşı dayanıklı bir şehir, halkıyla birlikte mümkün olur. Hep birlikte, birbirimize destek olarak, güvenli bir Kartal’ı inşa edebiliriz. Gelin, deprem gerçeğini önemseyelim ve hazırlıklarımızı birlikte tamamlayalım.”

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Sular yükselince piknik kabusla bitti: Mahsur kalan onlarca kişi böyle kurtarıldı Sular yükselince piknik kabusla bitti: Mahsur kalan onlarca kişi böyle kurtarıldı Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltında! Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltında! Konya'da büyük patlama: Çok sayıda yaralı var! Konya'da büyük patlama: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler CHP lideri Özel'e saldırı sonrası skandal manşet! CHP lideri Özel'e saldırı sonrası skandal manşet! Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi Nihat Doğan'ın imaj değişikliği olay oldu... Gören tanıyamadı... Nihat Doğan'ın imaj değişikliği olay oldu... Gören tanıyamadı... Özel'i kızıyla tehit ettiler: ''Bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı... Bu gece hazır ol!'' Özel'i kızıyla tehit ettiler: ''Bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı... Bu gece hazır ol!''
ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Fenerbahçe'de Sergen Yalçın iddiası... Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın iddiası... Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün, yine yeniden bir zamla başladı! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün, yine yeniden bir zamla başladı! TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Tehdit ve tacizden elektronik kelepçe takılan şüpheli konserden çıktı! Tehdit ve tacizden elektronik kelepçe takılan şüpheli konserden çıktı! Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Survivor'da kadın çalışana şiddet iddiası! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Survivor'da kadın çalışana şiddet iddiası! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İTÜ'lü uzman İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı İTÜ'lü uzman İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı