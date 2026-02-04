  1. Anasayfa
Kartal’da ''Sağlıklı Hayat Akademisi''ne Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Sağlıklı Hayat Akademisi”, Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Koruyucu sağlık bilincinin topluma yayılarak güçlendirilmesinin hedeflendiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte kadın ve erkek katılımcılar uzman isimlerle birebir iletişim kurarak merak ettikleri konulara ilişkin bilgi alma imkânı buldu.

Programa; Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile belediye meclis üyeleri katılarak çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerel yönetimler açısından önemli bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti. Sağlıklı bir toplumun, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınan önlemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Kars, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını da ileten Kars, vatandaşların bu tür bilgilendirici çalışmalara gösterdiği ilginin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne de katkılarından dolayı teşekkür eden Kars, benzer bilgilendirme etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Programın açılış bölümünde konuşan Dr. Hazal Hande Uluç, Sağlıklı Hayat Akademisi’nin bireyleri hastalık ortaya çıkmadan önce bilgilendirmeyi ve koruyucu sağlık yaklaşımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçladığını belirterek akademi kapsamında yürütülen çalışmaların, toplumun sağlık bilgisine erişimini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Uzman sunumlarıyla erken teşhisin önemi vurgulandı

Etkinlikte Dr. Özgü Kesmezacar tarafından gerçekleştirilen “Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği” sunumunda; aile sağlığı merkezlerinde sürdürülen hizmetler, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve erken tanının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ele alındı. Özellikle çocukluk döneminden itibaren yürütülen izlem ve aşılama çalışmalarının toplum sağlığı açısından taşıdığı role dikkat çekildi.

“Kanser Taramaları ve Erken Teşhis” başlıklı bilgilendirme sunumunda Hemşire Funda Özay, kanser riskini artıran yaşam alışkanlıkları ve çevresel etkenler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ulusal tarama programları kapsamında ücretsiz olarak sunulan servislerin erken tanı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Programda söz alan Ebe Fatma Sağlam, kadın sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerin yalnızca bireysel değil, kuşaklar arası bir etki yarattığını belirterek düzenli izlemlerin anne ve bebek sağlığı üzerindeki belirleyici rolüne değindi ve gebelik öncesi danışmanlık ve takip süreçlerinin sağlıklı nesillerin oluşumunda temel unsurlardan biri olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Akademinin son bölümünde Aile Hekimliği Uzmanı İrem Gülşah Cesur Çonay tarafından gerçekleştirilen “Sağlıklı Menopoz Okulu” sunumunda ise menopoz döneminin biyolojik ve psikososyal yönleri ele alındı. Bu süreçte dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve ruhsal iyi oluşun önemine dikkat çekildi.

Vatandaşların sorularıyla katkı sunduğu program, karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu bir içerikle tamamlandı.

