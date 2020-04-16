Kartal’da semt pazarlarına sıkı denetim

Kartal Belediyesi, Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler doğrultusunda semt pazarlarındaki sıkı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Söz konusu denetimler kapsamında Kartal Belediyesi zabıta çalışanları, Atalar Mahallesi’nde Çarşamba günleri kurulan halk pazarının girişini bariyerle kapatıp, el dezenfektanı standı kurdu. Pazara gelen vatandaş ve esnafın ateş ölçümlerini yapan ekipler, ellerini dezenfekte etmeleri için de sık sık uyarılarda bulundu.

Maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske temini de sağlayan Kartal Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışarak pazarlarda sağlık güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal mesafe kuralına dikkat çeken zabıta ve polis ekipleri, pazar esnafının tezgâhları arasında ilgili genelge doğrultusunda mesafe bırakmaları, ürünlerini elle seçtirmemeleri, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürdü.

Kartal Pazarcılar Odası ile pazar esnafının kurallara uymaları için gerekli uyarılar yapılırken, uyarılara rağmen maske ve eldiven takmayan esnafa da idari işlem uygulandı.