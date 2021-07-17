Kartal’da temizlik seferberliği

Kartal Belediyesi Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki temizlik çalışmalarını artırdı. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kartal’da bayramın da yaklaşmasıyla birlikte halkın güvenli ve temiz bir ortamda yaşaması için ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Kartal’ın 20 mahallesinde kolları sıvayan farklı ekipler, bir taraftan camilerin avlularını yıkarken, bir taraftan da çöp konteynırlarının yıkama ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelinde sokaklar otomatik araçlar ile süpürülerek yıkanırken, ot biçme çalışmaları da devam ediyor. Kartal’daki sokakların süpürülmesi rutin olarak devam ederken özellikle havaların ısınmasıyla yangın riski oluşturan otların biçilme işlemi de sürüyor. Bu yıl mevsimler arası geçiş nedeniyle geç kuruyan otlar için seferber olan ekipler kamusal alanlardaki otları her gün biçiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin seferber olduğu bir diğer alan da ibadet yerlerinin temizliği. Belirli bir program dâhilinde çalışan ekipler, tazyikli ve sabunlu suyla camilerin, cemevlerinin avlu, şadırvan ve ortak kullanım alanlarını yıkarak vatandaşların güvenle kullanabilmeleri için çalışıyor. Kurban Bayramı namazının kılınacağı ibadet yerlerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile vatandaşların temiz bir ortamda dini vecibelerini yerine getirmeleri hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 adet çöp konteynırı yıkama aracı da ilçe genelinde faal olarak çalışıyor. Basınçlı ve sabunlu sıcak su ile yaklaşık 3 dakika boyunca konteynırları yıkayan araçlar kötü koku ve mikropları da ortamdan uzaklaştırıyor. Ekipler, hasar görmüş konteynırların onarımını gerçekleştirirken kullanılamayacak hale gelmiş çöp konteynırları da yenileriyle değiştiriliyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçedeki 20 mahalledeki çalışmaları bayram boyunca da devam edecek.