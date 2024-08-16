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Kartal'da Toros Caddesi Mahalle Halkının Tercihleri Doğrultusunda Yenilendi

Kartal'da Toros Caddesi Mahalle Halkının Tercihleri Doğrultusunda Yenilendi
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Muhtarlar Toplantısı, Mahallemi Dinliyorum Buluşmaları gibi uygulamalarıyla birçok belediyeye öncülük etmiş olan Kartal Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Kartallı vatandaşların rahat ve güvenilir bir ortamda yaşamaları ve ulaşımlarını daha konforlu bir şekilde sağlamaları için Esentepe Mahallesi’nde yapılması planlanan yenileme çalışmasının türüne, mahalle halkı karar verdi.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİMER) saha ekipleri, Esentepe Mahallesi, Toros Caddesi’nde bozuk yolların onarılması kapsamındaki çalışma ile alakalı mahalle esnafı ve halkına anket yaptı.

Ankette; Toros Caddesi’nin asfaltlanarak mı, yoksa mevcut hali üzerinden yenileme yapılarak mı çalışma yapılması gerektiği sorusu mahalleliye yöneltildi.

Anket sonucuna göre mahalle esnafı ve mahalle sakinlerinin kararı, parke taşı olan mevcut halinin yenilenmesi yönünde oldu.

Anket sonuncunun ardından bozuk olan yerlerin yenilenmesi için kolları sıvayan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarına başladı.

Esentepe Mahallesi, Toros Caddesi üzerindeki 1 km’lik alanın bozuk olan yerlerindeki parke taşlarını söken ekipler, 10x20’lik yeni parke taşlarını titizlikle caddeye döşüyor.

Devam eden yenileme çalışmaları neticelendiğinde caddeye 1000 m² parke taşı döşenmesinin yapılmış olması hedefleniyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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