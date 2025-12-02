Kartal'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Grup Flakes Konseri
Kartal Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Grup Flakes konseri, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı pop, soul, caz ve funk türlerinde cover şarkılar seslendiren grup, sahne performansıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.
Solist İris Doğru’nun güçlü vokaline; elektro gitarda Ekin Can Kollu, saksafonda Mertcan Örnek, bateride Emre Yenilmez, klavyede Burak Berat ve bas gitarda Mert Şen eşlik etti. Grup, geniş repertuvarıyla farklı tarzlardan örnekler sunarak dinleyicilere akıcı bir müzik deneyimi sundu. Konser, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşirken dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.
