Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi Site Yöneticilerine Plan Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Mahalle sakinleriyle buluştu. Uğur Mumcu Mahallesi’nin plan değişikliği ile ilgili site yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Yüksel, konuyla ilgili bilgi verdi.

Uğur Mumcu Mahallesi Plan Değişikliği ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bilgilendirme toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, İmar ve Şehircilik Müdür vekili Derya Hanedar, Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora, Plan ve Proje Müdürü Nurettin Canpolat katıldı. Toplantıda Uğur Mumcu Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Plan Değişikliği ile ilgili bilgiler verildi.

“Uğur Mumcu Mahallesi’nde Sitelerle Tek Tek Toplantı Yapılacak”

Site yöneticilerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Toplantıya site yöneticilerinin davet edildiğini ancak daha sonra tek tek sitelerle toplantı yapacaklarını vurguladı. Başkan Yüksel, bir önceki dönemde Kartal Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemden dolayı Uğur Mumcu Mahallesi’nin plan sorunlarına vakıf olduğunu belirtti.

2019’da göreve gelmesinin ardından bu sorun ile ilgili adım atmaya karar verdiklerini kaydeden Başkan Yüksel, Kartal’ın merkezdeki Etap 1-Etap 2’deki planlarının ve merkez plan gibi süreci devam eden girişimlerin ardından, 2022 yılı Mart ayında Uğur Mumcu Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Plan Değişikliği ile ilgili ilk girişimi başlattıklarını söyledi.

“Depremin Siyaseti Olmaz”

Ekim 2022 de planın mecliste onaylandığını, askı süresi, itirazlar, kurum görüşleri gibi süreçlerin ardından 14 Mart tarihinde kesinleştiğini kaydeden Yüksel, ‘depremin siyaseti olmaz’ düşüncesi ile hareket ederek tüm meclisin de çabası ile plan sorununun çözüldüğünü söyledi.

Bu süreçte tüm tarafları ikna ederek yürümeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Yüksel, Kartal’da kendi kendine yıkılan Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından 2019 Silivri, 2020 Elazığ, 2020 İzmir ve son olarak 2023 Maraş depremlerinin yaşandığını ve aslında depremin gündemlerinden hiç çıkmadığını söyledi.

“Kentsel Dönüşümün Önünü Tıkayan Zorluklar Var”

Konuşmasında plan değişikliği ile ilgili bilgi veren Başkan Yüksel, Uğur Mumcu’da plan değişikliğini gerekli kılan ve kentsel dönüşümün önünü tıkayan 3 önemli zorluğun bulunduğu hatırlattı. Bunların sabit daire sayısı, sabit kat sayısı ve zemin katların işyeri olarak kullanılmasına rağmen, ruhsat sorunları yaşaması olduğunu belirtti. Başkan Yüksel, maliklerin osyo-ekonomik durumları ve kentsel dönüşüm maliyetlerinin de katlanması ile sorunun çözümünün zorlaştığını kaydetti. Her site ile ilgili ayrı ayrı zorluklar ve özel durumlar olduğunu belirten Yüksel, ilerleyen dönemde bilgilendirme toplantılarını site düzeyine indirgeyeceklerini ifade etti.

Bilgilendirme toplantısında daha sonra söz alan Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, bazı teknik bilgiler verdi. Mahallenin nüfusunun yaklaşık 42 bin olduğunu ve binaların yüzde 52’sinin 10 kat ve 30 daireden oluştuğunu kaydeden Baştan, mahallenin yeşil alan olarak ise şanslı mahallelerden olduğunu söyledi.

2006 yılında yapılan Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama Yönetmeliği ile sabit kat sayısı ile 100 metrekare büyüklüğünde daire yapılabildiğini; 2008 yılı sonrası Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama Yönetmeliği ile yine sabit kat sayısı ile daire büyüklüğünün 150 metrekareye çıkartıldığını kaydeden Başkan Yardımcısı Baştan, yeni plan değişikliği ile kat sayısının 15 kata çıkartıldığını, toplam daire sayısının yüzde 50 oranında artırılabileceğini ve zemin katların ticari olarak kullanılabileceğini söyledi.

Konuşmasını örneklerle zenginleştiren Başkan Yardımcısı Baştan; mahallede mevcut yapıların çoğunun olduğu gibi 2006 öncesi bir binada 99 metrekarede yaşayan bir kişinin, 2008 yönetmeliği ile aynı kat sayısına sahip 150 metre kare büyüklüğünde olabileceğini ancak dönüşüm maliyetinin malikler tarafından karşılanarak yeni bir bina yapma hakkının olduğunu söyledi. Özetle, plan değişikliği ile 15 kata çıkarılan kat yüksekliği ile vatandaşın yine 100 metrekare bir eve sahip olarak ortaya çıkan yüzde 50 fazladan daire ile dönüşüm maliyetini karşılamayı kolaylaştıracağını ifade ederek, yaşanılan evlerin değişmediğini vurguladı. Söz konusu hesaba ortak alanların, asansörlerin, balkonların, merdivenlerin dahil olmadığını sözlerine ekledi.

“Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez Mantığıyla Hareket Edilmeli”

Dönüşümle ilgili olarak kendi aile binasından örnek veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, binada mevcutta 21 daire olduğunu ancak yıkılıp yeniden yapıldığı takdirde 100 metrekareden 16 daire olabildiğini belirterek, -böyle gelmiş böyle gitmez- mantığı ile hareket edilmesini ve deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Toplantının sonraki bölümü soru-cevap olarak devam etti. Katılımcılar plan değişikliği ile ilgi merak ettikleri noktaları sordu.