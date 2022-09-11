Kartal'da, 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali'ne Coşkulu Açılış

Kartal Belediyesi'nin, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, Kartal'da kültür ve sanat hayatındaki atılımları devam ediyor. Kartallı çocukların, edebiyat ve sanata olan ilgisini artırmak ve aynı zamanda eğlence dolu anlar yaşaması adına düzenlenen, 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali'nin açılışı yapıldı.

Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya olmak üzere 5 ülkeden 45 yazarın katıldığı; konserler, oyun atölyeleri ve söyleşilerle, Kartallı minikleri ve ailelerini birbirinden farklı isimlerle buluşturan festivalin açılışında coşku dolu anlar yaşandı.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde gerçekleşen festivalin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgön, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurdele kesimiyle gerçekleştiren festivalin açılışının ardından katılımcılar, yayınevlerini gezerek okurlar ve stant sahipleri ile bir araya geldi.

Minikler, Çocuk Tiyatrolarıyla Bol Bol Kahkaha Attı

Geleneksel sokak oyunları, oyun atölyeleri, masal dinletileri ile başlayan festivalde, çocuklar boyama atölyeleri ve sahne gösterileri ile eğlence dolu anlar yaşadı. Masal kahramanları ile bir arada olmanın keyfini çıkaran çocuklar görsel bir şölene de tanıklık etti.

Festivalin ilk gününde çocuk tiyatroları da yer aldı. Karlar Ülkesi ve Dostum İbiş adlı çocuk oyunları sahnelendi. Oyunları aileleri ile beraber izleyen minikler, bol bol kahkaha attı.

Ünlü Yazarlar Okurlarıyla Bir Arada

Günün diğer etkinlikleri ise, çocuk edebiyatının ele alındığı söyleşiler oldu. Edebiyatın öne çıkan isimlerinden, Yazar Sema Çeker ‘Masal ve Kadın’ konusunu ele alırken, Şebnem Balevi ise ‘Çocuk Edebiyatında Mitoloji’ başlığı altında okurlarıyla buluştu.

Festivalin Onur Konuğu: Fatoş İnhan

Festivalin en ilgi çekici bölümlerinden biri de ünlü oyuncak markası ‘Fatoş Oyuncakları’nın kurucusu Fatoş İnhan’ın ‘Onur Konuğu’ olarak gerçekleştirdiği söyleşi oldu. Söyleşi boyunca, Fatoş İnhan yaşamını ve iş hayatını ele aldı. İnhan, söyleşide hayatı boyunca çocuklarla ilgili bir iş yapmanın mutluluğunu ifade ederek, festivali hayata geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Söyleşi sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Fatoş İnhan’a teşekkür plaketi takdim ederek, katılımlarından dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Ayrıca, Fatoş İnhan Türkiye’nin ilk ve tek oyuncak müzesi olan Masal Müzesi’ne, ‘Nasreddin Hoca’ oyuncağını armağan etti.

Sanatçı Göksel Doğançay’ın Konseriyle Festival Coşkusu Zirveye Ulaştı

Festivalin ilk günündeki son etkinlik ise sevilen Rock sanatçısı Göksel Doğançay’ın konseri oldu. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçı Doğançay yaklaşık 2 saat boyunca sahnedeki performansıyla tam not aldı. Yüzlerce insan, sevilen sanatçının seslendirdiği, ‘Dönence, ‘Islak Islak’ gibi dillere dolanan şarkılara eşlik ederek adeta kendinden geçti.

Konserin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sanatçı Doğançay’a teşekkür plaketi takdim etti.