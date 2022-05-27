Kartal'da Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nde Müjdat Gezen’e Onur Ödülü

Kartal Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi’nin iş birliği ile 26 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, ‘Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Gecede, usta sanatçı Müjdat Gezen Yaşam Boyu Emek ve Onur Ödülü’nü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; sinema ve tiyatro dünyasının usta oyuncusu Müjdat Gezen, oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Dr. Erdal Yıldırım, Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Festivalin ilk gecesi ‘Sahne Tozu Tiyatro’ adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı. Küratörlüğünü Yavuz Yılmaz ve Bora Elber’in üstendiği serginin açılışı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve beraberindekiler tarafından gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel açılışta, fotoğraf sanatçıları; Yavuz Yılmaz, Banu Kaplancalı, Kıvanç Niş ve Nesrin Kadıoğlu’nun tiyatro temalı fotoğraflarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. 10 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergide ayrıca dramaturg ve oyun yazarı Elif Solak'ın tiyatro karakterlerini resmettiği çizimlerde yer alıyor.

Tiyatro Festivali’nin devamında Yazar Bülent Usta tarafından kaleme alınan, ‘Bir Pera Hikayesi’ adlı müzikal sahnelendi. Eski İstanbul’un toplumsal hayatının müzikal türünde anlatıldığı tek perdeli oyun izleyenler tarafından çok beğenildi. Oyunun sonunda, sanatçı Kandemir Konduk, Yazar Bülent Usta’ya bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Sanatçı Kandemir Konduk, “Harika bir oyun izledik. Ben çok keyif aldım. Eminim sizler de çok keyif aldınız. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kartal’ın, Kartal Gibi Genç Bir Belediye Başkanı Var”

Gecenin devamında, Türk tiyatrosunun efsanevi isimlerinden Müjdat Gezen’e, Yaşam Boyu Emek ve Onur Ödülü takdim edildi. Ünlü sanatçı, ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan’ın elinden aldı. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğindeki, Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nde ödül almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden usta sanatçı; “Kartal’ın, Kartal gibi genç bir Belediye Başkanı var. Ben bu genç adamı, çok uzun süredir tanıyorum. Tiyatroya ve genç oyuncularımıza verdiğiniz destek hiçbir zaman unutulmayacak. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu

“Bugün Ayrıca Gururlu ve Onurluyum”

Başkan Gökhan Yüksel, usta sanatçı Müjdat Gezen’e ödül takdim etmiş olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi; “Bugün çok önemli bir etkinliğin açılışını yaptık. Genç tiyatrocular feyz alsın diye sanat ışığımız Müjdat Gezen aramızda. Bu benim için ayrı bir onur ve gurur. Kartal’da kültür-sanat yaşamaya devam edecek. Çünkü çocukların, gençlerin, gelişimi için kültür-sanat olmazsa olmazdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden almış olduğumuz ilhamla yolumuza devam ediyoruz. Bütün Kartallı komşularımızı bu festivale bekliyoruz.”

Ödül törenin sonunda Müjdat Gezen, katılımcıların tiyatro hayatıyla ilgili merak ettiği sorulara cevap verdi.

Festivalin İlk Oyunu 28 Mayıs’ta Tiyatro Severler İle Buluşuyor

26 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nde, yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniversiteler, belirlenen tarihlerde 12 oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Festivalin ilk oyunu ise, 28 Mayıs Cumartesi günü Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahneye taşıdığı, “Bir Yaz Gecesi Hülyası” adlı oyun olacak.