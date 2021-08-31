Kartal'da unutulmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kartal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, unutulmaz bir kutlamaya sahne oldu. Kutlamalarda, ünlü sanatçılar Pamela-Ümit Besen ile Moğollar grubu sevilen şarkılarıyla sahne alarak Kartallıları coştururken, binlerce vatandaş Covid-19 salgınından dolayı uzun süredir yapılamayan ‘Zafer Bayramı Yürüyüşünde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartal’da, Zafer ve Barış Haftası kutlamaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dört gündür süren kutlamalarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, Kartallıların uzun yıllar unutamayacağı bir bayram coşkusu yaşandı.

Kartallı Çocuklar Bu Etkinliği Çok Sevdi

Kutlamalar kapsamında, günün ilk etkinliği Kartallı çocukların doyasıya eğlendiği, ‘Mahalle Etkinliği’ oldu. Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Kartallı minikler; oyun platformları ve sokak oyunları ile aileleriyle beraber keyif dolu anlar yaşadı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinlik alanını ziyaret ederek, minikler ve aileleri ile bir araya geldi.

Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleşen bir diğer etkinlik, sanatçı Cenan Çamyurdu’nun, ünlü şair Nazım Hikmet’in ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’ eserinden sevilen şiirlerini seslendirdiği sahne performansı oldu. Sanatçı Çamyurdu’nun performansı izleyenlerden tam not aldı.

Moğollar, Sevilen Şarkılarıyla Binlerce Kartallıyı Coşturdu

Zafer Bayramı kutlamalarında, günün en coşku dolu anlarından biri de, 1960’lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran, Moğollar grubunun sahne performansı oldu. Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleşen konserde, dillerden düşmeyen; ‘Dinleyiverin Gari’, ‘Bir Şey Yapmalı’ gibi şarkılarını seslendiren grubun sahne performansı izleyenler tarafından çok beğenildi. Binlerce Kartallı, konser boyunca Moğollar’ın sevilen şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmasında; “Büyük ustaları ağırladığımız için çok mutluyuz. Yarım asırdır, müzik yapmak, ayakta kalmak kolay değil. Şu anda Kuva –yi Milliye Ruhu’nun yaşadığı bir meydandayız. Selam olsun o ruhu yaşatanlara. Kartallı Kazım’a ve Kartallı Kazımlara ve onlara önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun. 30 Ağustos coşkusunu yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından Moğollar grubuna plaket ve çiçek takdim etti.

Kartallılar Uzun Zaman Sonra Zafer Yürüyüşü’nde

Konserden sonra, Covid-19 salgınından dolayı uzun süredir yapılamayan ‘Zafer Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. ‘Zafer Yürüyüşü’nde bir araya gelen binlerce Kartallı, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Başkan Gökhan Yüksel, yürüyüş esnasında balkonlarından korteji izleyen vatandaşları selamladı.

Bayram Coşkusu Pamela ve Ümit Besen Konseriyle Zirveye Çıktı

Zafer Yürüyüşü’nden sonra, bayram coşkusu Pamela ve Ümit Besen konseri ile zirveye çıktı. İlçe meydanında gerçekleşen konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal İlçe Başkanı Kemal Aslan ve binlerce vatandaş katıldı.

Konserde, ilk olarak sevilen sanatçı Ümit Besen sahne aldı. Ünlü sanatçı, ‘Nikâh Masası’, ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?’ gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, binlerce vatandaş sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konserin devamında, Pamela’nın sahne almasıyla beraber, iki ünlü sanatçı dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek, Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Sizin Gibi Genç Başkanlar Görmek İstiyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmada; “Bugün burada umut var. Bugün burada enerji var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Pamela ise, Başkan Gökhan Yüksel’in teşekkür konuşmasına cevaben; “Daha çok sizin gibi genç Başkanlar görmek istiyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz” derken, Ümit Besen ise; “Kartallılar çok şanslı. Böyle bir başkanları olduğu için. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Başkan Gökhan Yüksel, iki ünlü sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Zafer ve Barış Haftası coşkusu, 31 Ağustos, 21.00’da ilçe meydanında sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle devam edecek.