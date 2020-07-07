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  4. 07 Temmuz 2020 14:46

Kartal'da Vedat Günyol 5. Deneme Yarışması başvuruları başladı

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 5’incisini gerçekleştiriyor.

Kartal'da Vedat Günyol 5. Deneme Yarışması başvuruları başladı
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Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol Deneme Ödülü" tüm yazarları bekliyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın da destek verdiği  "Vedat Günyol Deneme Ödülü"ne katılmak isteyen yazarlar için 6 Temmuz'da başlayan başvurular, 15 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Seçici kurulda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 7 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 3 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 3 bin TL de sahiplerini bulacak. 7 Mart 2021 Pazar günü düzenlenecek törenle ödüller, sahiplerine verilecek.

Başvuru Adresi:

Ebru Şahin (Kartal Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul

Tel: 0216 280 58 06

ebrusahin@kartal.bel.tr

(Sorularınızı bu adrese iletebilirsiniz.)

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