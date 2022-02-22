Kartal'da Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar açıklandı

Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Mezunları Vakfı’nın desteği ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödüllerini kazanan isimler belli oldu.

Deneme türünün edebiyatımızda özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol’un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla her yıl verilen düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Avukat Celal Ülgen açıklama yaptığı basın toplantısına; yazar Nesim Ovadya İzrail, yayıncı ve şair Mustafa Köz, şair-yazar-avukat Tahir Şilkan, yazar Aykut Sezgin, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi katıldı.

19 Temmuz 2021’de duyurulan ve 14 Kasım 2021 tarihine kadar 43 katılımcının yapıtlarını gönderdiği yarışmayı Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu üyeleri; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Hüseyin Köse, Ömer Faruk, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden ve Zeynep Oral tarafından değerlendirildi.

Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” kazandı

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu adına ödülleri açıklayan Av. Celal Ülgen, gönderilen tüm kitapları ve dosyaları seçici kurulun okuyarak incelediğini ve değerlendirmeye tabi tuttuğunu söyledi. Seçici kurulun; oy çokluğu ile aldığı kararlar doğrultusunda etik-poetik duyarlılığını aktüel politik sorunlarla ilişkili biçimde ortaya koyabilme cesareti gösterebildiği ve Vedat Günyol yazın ve düşünce geleneğinin aydınlık, iyimser çizgisine önemli katkılarda bulunduğu için 6. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne “ Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” başlıklı dosyasıyla Mazlum Çetinkaya’yı uygun gördüklerini açıkladı.

‘Devinimler’ Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu

Av. Celal Ülgen diğer ödülleri de şöyle açıkladı: “Seçici kurulumuz, kitaplarla, yazarların sözleriyle yaşama yeni bir renk, yeni bir boyut, kattığı; yazmanın insanı teklikten çokluğa, çığlıktan kahkahaya ulaştıracağının bilincini yalın bir dil, etkili bir anlatımla yansıttığı için Şafak Baba Pala’nın “Devinimler” adlı yapıtına Vedat Günyol Jüri Özel Ödülü vermiştir.

‘Daratılmış Yeni Baskı’ kitabı Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne layık görüldü

Seçici kurulumuz şiire, şairlere, edebiyata, kitaplara, kitap fuarlarına, yaşamayan yazarlara dair yazdığı, dilin imkanlarını yokladığı, bakış açısını daraltıp derinleştirdiği eleştirel, sade ve etkileyici denemelerini topladığı “Daraltılmış Yeni Baskı” kitabı ile Hakan Unutmaz’ı 6. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne layık görmüştür.

Ödül töreni 6 Mart Pazar günü yapılacak

6. Vedat Günyol Deneme Ödülü’nün töreni ise 6 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. 6. Vedat Günyol Deneme Ödül töreninde 1’inciliği kazanan esere 7500 TL, Jüri Özel Ödülü 3000 TL, Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne ise 3000 TL takdim edilecek.

Ödül alan eserlerin 6 Mart Pazar günü bir ödül töreni ile sahiplerine takdim edileceğini belirten Av. Celal Ülgen, “Ben bir hukukçuyum, arkadaşım Tahir Şilkan da hukukçu; yıllardır avukatlık yapıyoruz. Bu dönemde gördüğümüz kadar hukuka yönelik kabul edebileceğimiz uygulamalara asla rastlamadık. Özellikle 15 Temmuz kalkışması sonrası çıkarılan olağanüstü hal yasasıyla birlikte kanun hükmünde kararname uygulaması ülkemizde kurunun yanında yaşın da yandığı çok fazla uygulamaya sahne olmuştur. İşte bu uygulamalardan birisi de Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden alınan bir öğretmenin, “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” adlı bir kitap yazmasıdır. Hiç kimse hiçbir şekilde Kanun Hükmünde Kararnameyi; ‘Kanun Hükmünde Yalnızlıklar’ diye yorumlayamazdı. Bu kadar güzel ve bu kadar yalın yazılmış bir esere ödül verdiğimiz için seçici kurulu kutluyorum.” diye konuştu.

Yayıncı ve şair Mustafa Köz ise koşulların ağırlaştığı bu karanlık dönemde Vedat Günyol’un aydınlığını yaşatmanın çok önemli olduğunu söyledi. Köz sözlerine şöyle devam etti: “Her şeyin günden güne ağırlaşıp bizi kabuklarımıza çekmek için yol arayan bütün karanlıklara inat, Vedat Günyol’un dilde, düşüncede aydınlanmada yarattığı o yeni dünyayı bu ödüllerle sürdüreceğiz. Buna inanıyorum. Bir ödül törenini 6 yıl yapmak kolay değil. Hele hele bu koşullarda hiç kolay değil. Geldiğiniz için, Vedat Günyol aydınlığında birlikte olduğumuz için sizlere çok teşekkürler”.