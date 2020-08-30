SON DAKİKA
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! CAN KAYBI ARTIYOR
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 Ağustos 2020 16:50

Kartal’da Yas-ı Muharrem anması gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Muharrem Ayı’nın 10’uncu günü dolayısıyla Kartal Cemevi’nde, Kerbela şehitleri ve Hz. Hüseyin’i anma etkinliği düzenlendi.

Kartal’da Yas-ı Muharrem anması gerçekleştirildi
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Kartal Cemevi Vakfı’nda düzenlenen anma etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Muharrem Ayı’nın 10. gününde Kerbela’da başta Hz. Hüseyin olmak üzere ehl-i beyt yakınlarının katledilmesi dolayısıyla yapılan anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yeni nesiller yetişiyor, herkes yoluna kültürüne sahip olduğu müddetçe yezidler değil de doğrular, iyi olanlar kazanacak diyorum. Tutuğunuz oruçları, verdiğiniz lokmaları Rabbim kabul eylesin. Allah hepimizin gönlüne göre versin.” dedi. 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından sahneye ünlü sanatçı Erdal Erzincan çıktı. Erdal Erzincan anma programı kapsamında mersiyeler söyledi. Yaklaşık 3 saat süren anma programı, programa katılan vatandaşların hep birlikte dua etmesi ile son buldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM