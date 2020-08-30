Kartal’da Yas-ı Muharrem anması gerçekleştirildi

Kartal Cemevi Vakfı’nda düzenlenen anma etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Muharrem Ayı’nın 10. gününde Kerbela’da başta Hz. Hüseyin olmak üzere ehl-i beyt yakınlarının katledilmesi dolayısıyla yapılan anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yeni nesiller yetişiyor, herkes yoluna kültürüne sahip olduğu müddetçe yezidler değil de doğrular, iyi olanlar kazanacak diyorum. Tutuğunuz oruçları, verdiğiniz lokmaları Rabbim kabul eylesin. Allah hepimizin gönlüne göre versin.” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından sahneye ünlü sanatçı Erdal Erzincan çıktı. Erdal Erzincan anma programı kapsamında mersiyeler söyledi. Yaklaşık 3 saat süren anma programı, programa katılan vatandaşların hep birlikte dua etmesi ile son buldu.