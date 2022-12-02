Kartal’da ‘Yeni Yıla Merhaba’ Sergisi Açıldı

Kartal’ın sevilen sanatçılarından, Zihniye İlhan’ın küratörlüğünü üstlendiği, ‘Yeni Yıla Merhaba’ karma sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 22 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Aralık’a kadar, sanatseverlerin ilgisini bekliyor.

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar katıldı.

Başkan Yardımcısı Adem Uçar, açılışta yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin sanatçıları ve sanatın her branşını desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Uçar, “Bugün, Yeni Yıla Merhaba sergimizin açılışı için bir aradayız. Tüm sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal’da sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan Yardımcısı Uçar, sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Küratörlüğünü sanatçı Zihniye İlhan’ın yaptığı, 22 sanatçının resim ve seramik olmak üzere çok sayıda eserinin yer aldığı ‘Yeni Yıla Merhaba’ adlı sergi, 11 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.