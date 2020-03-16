Kartal'da zabıtadan korona virüsü fırsatçılığına müsaade yok!

Korona virüsünün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de tespit edilmesinin ardından vatandaşların talebinin arttığı kolonya, sıvı sabun ve makarna gibi ürünlerde bazı satıcıların fahiş fiyat artışında bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda sıkı bir denetime geçti.

Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri de dikkate alan zabıta ekipleri, özellikle hijyen ve kuru gıda maddelerini mercek altına aldı. Marketlerde fiş ve fatura kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, esnafa yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kartal’da usulsüz fiyat değişiklikleri ile ilgili vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Zabıta ekiplerimize bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda uyarılar yapıldı. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz.” dedi.