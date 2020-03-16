  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 16 Mart 2020 11:21

Kartal'da zabıtadan korona virüsü fırsatçılığına müsaade yok!

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de de tespit edilen Korona virüsü vakaları sonrasında vatandaşların talebinin arttığı gıda ve temizlik malzemelerinde meydana gelebilecek usulsüz fiyat artışlarını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.

Kartal'da zabıtadan korona virüsü fırsatçılığına müsaade yok!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Korona virüsünün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de tespit edilmesinin ardından vatandaşların talebinin arttığı kolonya, sıvı sabun ve makarna gibi ürünlerde bazı satıcıların fahiş fiyat artışında bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda sıkı bir denetime geçti.

Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri de dikkate alan zabıta ekipleri, özellikle hijyen ve kuru gıda maddelerini mercek altına aldı. Marketlerde fiş ve fatura kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, esnafa yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kartal’da usulsüz fiyat değişiklikleri ile ilgili vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Zabıta ekiplerimize bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda uyarılar yapıldı. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz.” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal , kartal belediyesi , virüs , gökhan yüksel , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM