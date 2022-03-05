Kartal’daki okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı

Depreme karşı hazırlıklı olmak ve bilinç kazandırmak amacıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal’daki tüm okullarda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında toplumda bilinç kazandırmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi’nde de gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem Haftası kapsamında yapılan tatbikata; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen ve İmam Aydın’ın yanı sıra ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Bu yıl “2022 Afet Tatbikatı Yılı” ile birleştirilen 01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan tatbikatta İstanbul İtfaiyesi ve Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri de önlem alarak hazır bulundu.

Deprem anında hayat üçgeni: “Çök-Kapan-Tutun”

Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen tatbikatta verilen alarmın ardından öğrenciler hayat üçgeni olan ‘Çök – Kapan – Tutun’ senaryosunu gerçekleştirerek deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak yaşadı. Yapılan deprem tatbikatının ardından tüm okulun tahliye işlemleri de 3 dakika 20 saniye içinde yapıldı.

Tatbikatın ardından öğrenciler, öğretmenler ve idarecilere teşekkür eden Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ilçede 148’i özel 82’si kamu olmak üzere toplam 230 eğitim kurumunda tatbikat yapıldığını ve yaklaşık 82 bin öğrencinin katıldığını söyledi.

“Vatandaşlarımız afet yönetimi ve güvenliğini öğrenmeli”

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, yapılan tatbikat ve tahliye çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Az önce sizler de şahit oldunuz. ‘Çök – Kapan – Tutun’ diye sloganlaştırdığımız ve deprem anında yapmamız gereken bir davranış var. Tahliye planı uygulamasını da gördünüz. Çocuklarımız sarsıntı anında yere çökerek kafalarını koruyacak bir pozisyon alıyorlar. Sabit bir şeye tutunarak kendilerini korumaya alıyorlar ve sarsıntının geçmesini bekliyorlar. Ardından 3 dakika civarında bu tahliye planının uygulanması gerekiyor. Okulumuz bunu standart sürede gerçekleştirdi. Bu yıl ‘Afete Hazırlık ve Tatbikat Yılı’ olarak belirlendi. Bu kapsamda bizlerin yaptığı bazı çalışmalar var. İlçemizde 226 tane toplanma alanı belirlendi. 62 barınma alanı var. 2 tane de çadır ve konteyner alanı var. İlçede Afet Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu ve burada 24 saat polis ve belediye görevlileri nöbet tutuyor. 28 vatandaşımız da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) kurs alarak sertifikalarını aldılar ve sırada 25 vatandaşımız var. Şu ana kadar devletin yaptığı çalışmaları söyledim ama vatandaşa düşen görevler de var. Her vatandaşımız oturduğu konutu kontrol etmeli ve afet güvenliğini değerlendirmeli. Ardından kendi mahallesinde toplanma ve barınma alanını öğrenmeli. Marmara Bölgesinde biriken enerjiden dolayı beklenen bir İstanbul Depremi var. Allah korusun ama bu gerçekleştiğinde hiç kimse o gün afet için görevli olan kimselere, – Bizim toplanma alanımız neresi – diye sormamalı. Şimdiden onun yerini bilmeli. Belediyemizin ve tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde toplanma alanları barınma alanları yer alıyor. Tüm vatandaşlarımız bunu öğrenmeli. Vatandaşlarımız kendilerine deprem ya da diğer afetlerle ilgili afet ilk yardım çantası hazırlamalı. Yarında bir sitemizde itfaiye ağırlıklı yangın ve afetten kurtarma tahliye planı deneyeceğiz ve standart sürede gerçekleştirmeye çalışacağız. Hepimiz bilinçli bir afet yılı diliyorum.”