Kartal’daki park ve yeşil alanlar tam kapanmada yaza hazırlanıyor

İki yılda çok sayıda park ve dinlenme alanları açarak ilçedeki yeşil alan miktarını 375.333 bin metrekareye çıkaran ve Kartal’ı İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri haline getiren Kartal Belediyesi; yeşil alan ve parkların bakım onarım çalışmalarına tam kapanma sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tam kapanma sürecini fırsat bilerek parklar ve yeşil alanlardaki çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, tam kapanma süreci sona erdiğinde vatandaşların temiz ve huzurlu ortamlarda çocukları ile birlikte zaman geçirmeleri için parklarda temizlik, bakım onarım, çim biçme-serme, sulama boruları döşeme gibi birçok çalışma gerçekleştiriyor. Parklardaki yeşil alanı elden geçiren ekipler, hareketi engelleyen ağaçları budarken, oyun alanlarında da iyileştirmeler yapıyor. Tüm bu çalışmalarla vatandaşların parklardan daha konforlu ve güven içinde yararlanması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "2019 yılından bu yana mevcut parklarımıza 13 park daha ilave ettik. Yeşil alan miktarımızı 375.333 bin metrekareye çıkardık. Var olan parklarımızı da modernize edip çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları tam kapanma döneminde de devam ediyor. Daha yeşil bir Kartal için çalışıyoruz. Kartallı komşularımızın ihtiyaçları neyse, ona göre bu hizmeti yerine getirmek için adeta seferberlik içerisindeyiz." diye konuştu.