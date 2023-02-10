Kartal'dan afet bölgesine giden yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde can ve mal kaybına neden olmasının ardından Kartal Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekipleri ve Kartal’dan yola çıkan yardım tırları depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmaya devam ediyor.

Kartal’da başlatılan afet seferberliğinin ardından belediye tarafından yapılan çalışmalarla depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkan kolilerin içindeki notlarda kimi zaman paketlemeleri yapan gönüllülere duygusul anlar yaşatıyor. Depremin dördüncü gününde Kartal Belediyesi Organik Pazar ve Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ne teslim edilen kolilerin içinden çıkan, minik ellerin kaleme aldığı notlar ise gönüllülerin duygusal anlar yaşamasına sebep oldu. Yardım kolilerinin içinden minik ellerin kendi el yazısıyla yazdığı, vatandaşların kaleme aldığı notlar ise yardımsever gönüllülere duygusal anlar yaşattı. 7’den 70’e depremzedelere yardım için el ele veren Kartallıların yanı sıra hem çocuklar hem de vatandaşların yardım kolilerinin içine yazdığı notlar ve resimler gönüllü vatandaşların gözyaşlarıyla paketleniyor.