Kartal’dan ''Bir Garip Orhan Veli'' geçti

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen oyun için sosyal mesafe standartları gereği salona belli sayıda izleyici alındı. Kültür merkezinin girişine kurulan ayaklı dezenfektanlar ve kızılötesi ateş ölçme cihazlarıyla da sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterildi.