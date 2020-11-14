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  4. 14 Kasım 2020 13:10

Kartal’dan ''Bir Garip Orhan Veli'' geçti

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı. Murathan Mungan’ın kaleme aldığı, Reha Özcan’ın oynadığı, Murat Sarı ve Ayşegül Hardern’in yönetmenliğini yaptığı ‘Bir Garip Orhan Veli’ adlı oyun, Kartallıların büyük beğenisini topladı.

Kartal’dan ''Bir Garip Orhan Veli'' geçti
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen oyun için sosyal mesafe standartları gereği salona belli sayıda izleyici alındı. Kültür merkezinin girişine kurulan ayaklı dezenfektanlar ve kızılötesi ateş ölçme cihazlarıyla da sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterildi.

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