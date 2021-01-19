Kartal'dan İzmit'e dostluk eli

Kar yağışının zorlu arazi yapısına sahip olduğu bölgelerde etkisini yoğun bir şekilde göstermesi ile ulaşım sorununu çözmede aksaklıklar yaşayan İzmit Belediyesi’ne, İBB ve Kartal Belediyesi dostluk eli uzattı. Sahip olduğu iki kar robotu ile kırsal alan ve ana arterlerde tuzlama ve kar küreme işlemlerini sürdürmeye çalışan İzmit Belediyesi’ne İBB’den 2 adet, Kartal Belediyesi'nden ise 1 adet olmak üzere 3 tuzlama robotu desteğinde bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nden talep sonrası gelen tuzlama robotu desteği için İzmit halkı adına her iki belediyeye de teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Karla mücadelede daha etkin bir şekilde yol alabilmek, gece -7 dereceye düşen hava sıcaklıklarında yolların buz tutmasını engellemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'den tuzlama robotu istedik. Kendileri bizi kırmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 2, Kartal Belediyesinden 1 adet tuzlama robotu İzmit Belediyesi’ne geçici olarak tahsis edildi. Bu akşam tuzlama robotlarımızla kentimizde daha fazla sokağa girebileceğiz. Eldeki imkânlarla İzmit gibi birbirinden uzak 102 mahallede canla başla gece gündüz mücadele veren ekiplerimize de teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.