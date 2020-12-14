Kartal’ın 25 yıllık sorunlar tarihe karışıyor

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla, ilçenin en büyük ve trafik yönünden en hareketli caddelerinden Tecerdağı ve Köroğlu Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarıyla, 25 yıllık sorun tarihe karıştı.

Kartal Belediyesi, yaşanabilir bir kent için altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Tecerdağı-Köroğlu caddeleri ve Özmen Sokak’ta yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüm üretebilmek amacıyla; yaklaşık 1 kilometrelik yağmursuyu ve atıksu altyapı çalışmaları tamamlanırken, 2 bin ton asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

“Kartal’da Su Baskını Görüntüsü Tarih Oluyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili Kartal’da su baskını görüntülerinin tarih olacağını ifade ederek, “Kartal Belediyesi olarak, sadece bir yıl içinde, komşularımızın 25 yıldır korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı kalıcı çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Dikey/Atılgan Sokak, Cengiz Topel/Soğanlık/Spor/ Üsküdar/Hükümet/Savanora/ Şehzazde/Çırçır Caddeleri ve Egemenlik Bulvarı ile Neyzen Tevfik Meydanı’ndaki altyapı çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi ise, Tecerdağı/Köroğlu caddelerinde yaklaşık 1 kilometrelik yağmursuyu ve atıksu altyapı çalışmalarını tamamlayarak, 25 yıldır devam eden su baskınları sorununa son verdik. Gece gündüz demeden, büyük bir gayretle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha yaşanılabilir bir kent için, her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.