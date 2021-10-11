Kartal’ın Afet Gönüllüleri ile MAKUD Grubu üyelerine zorlu eğitim

''Mahalle Bazlı Afet Gönüllüleri'' projesini hayata geçirerek, Kartal’ın 20 mahallesinde 400 kişilik gönüllü acil müdahale ekibini kuran Kartal Belediyesi, afet hazırlıkları kapsamında eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından afet gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerden biri daha İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartal Arama Kurtarma ve Sürdürülebilir Eğitim Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ücretsiz eğitimlerde ilk olarak uzman eğitmenden teorik bilgi alan Motorize Arama Kurtarma (MAKUD) grubu üyeleri ile afet gönüllüleri, ardından arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ‘İpler’ ve ‘Düğümler’ ile ‘İple İniş’ konusunda zorlu bir uygulamalı eğitimden geçti. Katılımcılar eğitimlerde yüksek kuleden iple iniş gerçekleştirdi.

Eğitmen Haydar Daştan tarafından verilen eğitim 10 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başladı ve saat 16.00’ya kadar devam etti. Katılımcılar, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı parkurda, gün boyunca iple iniş gerçekleştirdi.