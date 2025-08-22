  1. Anasayfa
Kartal’ın Caddeleri Adım Adım Yenileniyor
Güncelleme:

Modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçenin ulaşım konforunu artırmak için asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin 5 ayrı mahallesinde yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, program dâhilinde diğer mahallelerde de çalışmalara devam edeceklerini belirterek “Bu süreçte emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma ve sabır gösteren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaz mevsiminin elverişli şartlarını değerlendiren Kartal Belediyesi ekipleri, 5 ayrı mahallede bulunan en işlek caddelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Cevizli Mahallesi Çınar Caddesi, Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi, Yakacık Çarşı Mahallesi Dolayoba Caddesi ve Yunus Mahallesi Demokrasi Caddesi asfalt serim çalışmaları kapsamında modern bir görünüme kavuşuyor.

Başkan Yüksel’den Yerinde İnceleme

Çalışmaları sahada ziyaret ederek ekiplerden bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kartal’da yol konforunu artırmak için planlı şekilde ilerliyoruz. Hangi mahallemizde ihtiyaç varsa takvimimize alıyor, ekiplerimizi sahaya çıkarıyoruz. Bugün Abdi İpekçi’den Demokrasi Caddesi’ne kadar birçok noktada arkadaşlarımızla birlikteydik; hem işin hızını gördük hem de komşularımızın taleplerini dinledik. Amacımız, günlük hayatı aksatmadan işleri temiz ve hızlı biçimde bitirmek. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabır gösteren komşularımıza da minnettarız. Program dahilinde diğer mahallelerimizde de aynı titizlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Binlerce ton asfalt, kilometrelerce yol

Çalışmalar kapsamında toplamda 4500 metre uzunluğundaki caddeye 8015 ton asfalt seriliyor. Silindirlerle sıkıştırılan asfalt, kısa sürede araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriliyor. Ayrıca, kazısı yapılan şeritlerin açık tutulmasıyla trafikte olası sıkışıklıkların önüne geçiliyor.

Kartal Belediyesi, hazırlanan program doğrultusunda diğer mahallelerde de asfaltlama çalışmalarını sürdürecek. Yenilenen yollarla birlikte vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşacak, Kartal, daha güvenli ve modern bir ulaşım ağına kavuşacak.

