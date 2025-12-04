Kartal’ın Çocuk Dostu Eğitim Hamlesi Sürüyor: Çavuşoğlu Kreşi Yakında Açılıyor

Kartal Belediyesi, okul öncesi eğitimde Türkiye’nin en güçlü yerel yönetim modellerinden birini oluşturma hedefiyle yıllardır sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

14 kreşle ulaştığı kapasitesini Çavuşoğlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni merkezle genişleten belediye, 15’inci kreşi çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Gökhan Yüksel, “Kreşimizi, Kartal’ın okul öncesi eğitimde oluşturduğu güçlü yapıyı tamamlayan ve ilçedeki çocuklara eşit imkân sunma hedefini ileriye taşıyan bir yatırım olarak kısa süre içinde hizmete sunacağız. Kartal’da her çocuğun nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

Modern, fonksiyonel ve tam donanımlı bir kreş: Çavuşoğlu Kreşi yakında açılıyor

Kartal Belediyesi’nin Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü okul öncesi eğitim yatırımları, ilçenin her mahallesinde nitelikli ve güvenli kreşlere erişimi artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yükselen yeni merkezlerden biri de Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki kreş projesi oldu. Yapımı son aşamaya gelen modern yapı, Kartal’ın çocuk dostu eğitim vizyonunun bir sonraki halkasını oluşturuyor.

Toplam 1806 m² inşaat alanıyla dikkat çeken Çavuşoğlu Kreşi, bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşan modern bir mimari anlayışla tasarlandı. Çocukların güvenli, konforlu ve gelişim odaklı bir ortamda günlerini geçirebilmesi için her detayın özenle planlandığı merkezin zemin katında; derslikler, oyun odası, özel öğrenci sınıfı, yemekhane, bulaşıkhane, öğretmen ve müdür odaları bulunuyor. Birinci katında altı derslik, geniş bir etkinlik odası ve çocukların motor becerilerini desteklemek üzere tasarlanmış bir jimnastik odası yer alıyor.

Merkez tamamlandığında 120 öğrenciye hizmet verecek kapasiteye ulaşacak. Böylece Kartal Belediyesi’nin kreş sayısı 15’e yükselerek ilçedeki eğitim olanakları çok daha geniş bir nüfusa yayılmış olacak.

“Çocuklarımız için çalışmayı sürdürmekten gurur duyuyoruz”

Kreşin inşaat alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projeyi sahada takip eden ekiplerle bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kreş yatırımlarının temelinde çocukların mutluluğu ve güvenliği olduğunu belirten Kartal Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Kartal Belediyesi olarak çocuklarımıza en iyi eğitim hizmetini sunmayı ilke edindik. Ülkemizin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların mutluluğu ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Uluslararası ödül alan kreşimizden, yeni açılacak merkezlerimize kadar tüm çalışmalarımız çocuklarımız için. Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki yeni kreşimiz de bu anlayışın güncel yansımasıdır. Kreşimizi, Kartal’ın okul öncesi eğitimde oluşturduğu güçlü yapıyı tamamlayan ve ilçedeki çocuklara eşit imkân sunma hedefini ileriye taşıyan bir yatırım olarak kısa süre içinde hizmete sunacağız. Kartal’da her çocuğun nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Uluslararası ödüllerle tescillenen bir eğitim anlayışı

Kartal Belediyesi’nin kreş yatırımları yalnızca yerel ölçekte değil, uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor. Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, Avrupa’nın ilk ve tek alerjik kreşi olmasıyla dünya çapında örnek alınan bir model haline geldi ve Avusturya’da düzenlenen Zero Project Konferansı’nda Türkiye’ye gurur yaşattı.

90 ülke ve 800 proje arasından finale kalan merkez, engellilik ve kapsayıcı eğitim alanlarında yenilikçi uygulamalarıyla dünyada tanınan bir yerel yönetim başarısı olarak kayıtlara geçti.

Bu başarı, Kartal Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde yalnızca bina inşa etmediğini; bilimsel, kapsayıcı, çağdaş ve çocukların tüm gelişim alanlarını odağa alan bir yaklaşım benimsediğini güçlü bir biçimde ortaya koyuyor.

Kartal’da okul öncesi eğitim bir politika haline geldi

Kartal Belediyesi, kreş hizmetlerini yalnızca ihtiyaca göre değil; uzun vadeli bir eğitim politikası çerçevesinde yürütüyor. İlçedeki her çocuğun eşit koşullarda, güvenli ve nitelikli bir okul öncesi eğitime erişebilmesi için yeni kreş yatırımları planlı biçimde mahallelere yayılıyor. Bu yaklaşım, Kartal’ı Türkiye’de örnek gösterilen yerel yönetimlerden biri haline getirmiş durumda.