Kartal’ın En Büyüğü Bayram Demirkol Parkı’nda 2. Etap Tamamlanıyor

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park yapma çalışmaları kapsamında yer alan Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın 2. etabında sona gelindi. Yaz aylarında yapım çalışmaları başlayan parkta artık son düzenlemeler yapılıyor. Parkın 2. etap projesi tamamlandığında, ilk etabı ile birlikte Kartal’ın en büyük parkı olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Daha Canlı, Modern ve Yeşili ile Nefes Alan Bir İlçe” oluşturma anlayışı ile çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin; sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeterek, bu etkinliklerin gerçekleşmesine imkân sağlayan park ve yeşil alan miktarını artırma kararlılığını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ikinci etabı tamamlandığında Kartal’ın en büyüğü olacak Bayram Demirkol Parkı çalışmalarında son düzlüğe girildi.

Yürüyüş pistinden ferah oturma alanına, çocuk oyun parkından piknik masalarına dek pek çok farklı aktivitenin yapılabileceği park, yemyeşil görüntüsü ile Bayram Demirkol Parkı, bölge halkının buluştuğu alanlardan biri olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede yeşil alanları ve parkları artırma talimatı ile çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bu yıl yaz döneminde çalışmalarını başlattığı Yakacık Bayram Demirkol Parkı 2. Etabında, çalışmalar tamamlanmak üzere.

Toplam 15874 metrekareden oluşan 2. etabın yapım çalışmalarında sona gelindi. Yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark gibi pek çok özelliğin yer aldığı parktaki çalışmalar, büyük oranda bitirildi.

Bayram Demirkol Parkı 2. Etap projesinde toplam 10599 metrekare yeşil alan, 732 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 34 araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 137 ve 79 metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı yer alıyor.

Bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve bakım odasının da yapıldığı Bayram Demirkol parkı 2. Etap projesi tamamlandığında, 2018 yılında açılan Bayram Demirkol parkı 1. Etabı ile birlikte Kartal’ın en büyük parkı olacak.