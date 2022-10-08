Kartal’ın gururu şampiyon sporculardan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yurtiçi ve yurtdışı dövüş sporu turnuvalarından şampiyonlukla dönen ve Kartallıların göğsünü kabartan genç sporcular ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette; Kick Boks Türkiye Şampiyonları Rabia Durmaz, Fatma Nur Durmaz ve Ufuk Köprülü, karatede Dünya 3’üncüsü Rabia Elik, İslam Oyunları’nda tekvando dalında Avrupa 2’incisi Sude Yarem, boksta Avrupa 1’incisi Ufuk Köprülü ve yine boksta Türkiye 1’incisi Murat Taş ile genç sporcuların eğitmenleri hazır bulundu.

Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’da genç sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

“Kartal’ın Adını Tüm Dünyada Duyurdunuz”

Ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, dövüş sporlarında Kartallı genç sporcuların adeta sadece Türkiye değil tüm dünyaya damga vurduklarını kaydederek; “Bugün sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Kartal’ın adını dövüş sporlarında adeta tüm dünyaya duyurdunuz. İnanıyoruz ki, bu başarınız katlanarak devam edecek. Bizler de her zaman olduğu gibi sizleri desteklemeye ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların adına Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür eden Kick Boks Türkiye Şampiyonu Rabia Durmaz ise şunları söyledi; “Kartal Belediyesi ailesine ve Başkanımız Gökhan Yüksel’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Her zaman desteklerini bizlere hissettirdiler. Turnuvalar boyunca bu desteği hep hissettik. Ülkemizin ve Kartal’ın adını daha büyük turnuvalarda duyurmak en büyük isteğimiz. Bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”