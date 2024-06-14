Kartal’ın ibadethanelerinde bayram temizliği

Kartal Belediyesi temizlik ekipleri, periyodik olarak yaptığı ibadethane temizliğini yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artırdı. Vatandaşların daha rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için ilçedeki tüm ibadethane ve bahçelerinin temizlik çalışmaları titizlikle yapılıyor.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda ibadetini gerçekleştirmesi için ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kartal’ın 20 mahallesinde kolları sıvayan ekipler, ibadethanelerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizliği gerçekleştiriyor. Belirli bir program dâhilinde çalışan ekipler, camilerin ve cemevlerinin halılarını süpürüyor, yıkama makinesi ile yıkayıp kurutuyor, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, kapı, merdiven, ayakkabılık ve camları baştan aşağı temizliyor. İbadethanelerin bahçelerinde bulunan ortak kullanım alanları da temizlik çalışmalarından nasibini alıyor. Ekiplerin akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmaları sayesinde Kurban Bayramı’na kadar 79 cami ve 3 cemevinin daha hijyenik ve sağlıklı koşullara kavuşması sağlanacak.