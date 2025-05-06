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Kartal'ın ilham veren fikirleri: Üretken Yapay Zeka Eğitimi

Kartal'ın ilham veren fikirleri: Üretken Yapay Zeka Eğitimi
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Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi – Makina Hangar; sektörel gelişmelere yönelik düzenlenen etkinlikler ile teknoloji dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor.

Kartal'ın ilham veren fikirleri sloganıyla yola çıkan ve hafta sonu gerçekleştirilen Kartal Talks ile, alanında uzman isimler bir araya geldi. Etkinlikte  bu kez “Üretken Yapay Zeka Eğitimi” konusu ele alındı.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem yapay zekanın sektörel gelişmelerini yakından takip etti, hem de uzman isimlerle birebir etkileşim kurma şansı yakaladı.

Etkinliğe, Üretken Yapay Zeka Eğitmeni Sinem Saka ve Medya ve Gazetecilik Profesörü Erkan Saka konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimdeki yeri, üretken yapay zekânın sunduğu imkânlar ve medya alanındaki dönüşüm hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş ise katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti ve  ilçe genelinde gençlerin teknolojiyle olan ilişkisini destekleyen projelere önem verdiklerini ifade etti. 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tüm komşuları davet ettiği etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Teknolojiye ilgi duyan her yaştan vatandaşın katıldığı Kartal Talks, bilgi paylaşımına ve geleceğin teknolojilerini keşfetmeye katkı sundu.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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