  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'ın Kreşli Çocukları Bilim Şenliği İle Eğlenirken Öğrendi

Kartal'ın Kreşli Çocukları Bilim Şenliği İle Eğlenirken Öğrendi

Kartal'ın Kreşli Çocukları Bilim Şenliği İle Eğlenirken Öğrendi
Güncelleme:

Kartallı çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak önemli çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi, 6 yaş grubu kreş öğrencilerinin okula uyum sağlamalarını desteklemek ve bilime olan ilgilerini artırmak, merak duygusunu geliştirmek amacıyla ‘Bilim Şenliği’ etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi Sabiha Bengütaş Kreşi’nde gerçekleşen etkinliklere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve kreş öğrencisi katılım sağladı. 

Etkinlerde, öğretmenler kreş öğrencileriyle birlikte; gök kuşağı, ebru sanatı, dev balon ve erozyon adında yaratıcı deneyler gerçekleştirirken, çocukların bu etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün çocuklarımızın ilk eğitim öğretim haftasında onlara güzel bir sürpriz yapmak istedik. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri eğitici bir ‘Bilim Şenliği’ni çocuklarımızla buluşturduk. Onların bu özel günlerinde eğitim öğretim hayatına ilk attıkları adımda onlara eşlik etmek için bugün buradayım.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri ile beraber yaratıcı deneyleri tecrübe eden minikler, hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Bilim Şenliği etkinliği ile Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin; merak duygularını geliştirerek bilgiye ulaşma arzularını büyütmek ve bilime yönelen nesillerin yetişmesi amaçlanıyor. 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Depoları doldurun, motorine indirim geldi Depoları doldurun, motorine indirim geldi Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti
7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası Bir bardak su cinayeti kamerada Bir bardak su cinayeti kamerada 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Survivor Taner'e hapis cezası Survivor Taner'e hapis cezası Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor