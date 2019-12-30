Kartal’ın Kültür Varlıklarına Artı Değer Kazandırılacak

Kartal Dragos’ta bulunan Arkeolojik Kazı Alanı’nda başlayan inceleme gezisine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Âdem Uçar ile birlikte görevli personel katıldı.

Arkeolojik Kazı Alanı’nda incelemelerde bulunan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin alana yönelik birlikte yürütebileceği çalışmaları ele aldı. Heyet daha sonra da Kartal’da bulunan tarihi Maarif-i Sultan Camii’nde incelemelerde bulundu ve cami imamından yapının durumu ile ilgili bilgi aldı.