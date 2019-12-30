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  4. 30 Aralık 2019 15:19

Kartal’ın Kültür Varlıklarına Artı Değer Kazandırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Kartal Belediyesi heyeti, Kartal’da bulunan tarihi eser ve yapılara yönelik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Kartal’ın Kültür Varlıklarına Artı Değer Kazandırılacak
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Kartal Dragos’ta bulunan Arkeolojik Kazı Alanı’nda başlayan inceleme gezisine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Âdem Uçar ile birlikte görevli personel katıldı. 

Arkeolojik Kazı Alanı’nda incelemelerde bulunan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin alana yönelik birlikte yürütebileceği çalışmaları ele aldı. Heyet daha sonra da Kartal’da bulunan tarihi Maarif-i Sultan Camii’nde incelemelerde bulundu ve cami imamından yapının durumu ile ilgili bilgi aldı.

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